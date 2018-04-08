Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Türkiye’nin ‘Canısı’ olarak tanıdık onu. Emine Ün, bir süredir ekranlardan uzak, tiyatro sahnelerinde. Şimdilerde ‘Marko Paşa Müzikali’nde güldürüyor izleyenleri. Güldürüyor ama kızgın.

Emine Ün, Posta'dan Alev Gürsoy'a verdiği röportajda “Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Bu kadının suçu değil.Tacizcinin utanması ve cezasını çekmesi lazım" diyor.

"BENİ TACİZ EDENİ YAKALATTIM"

Başarılı oyuncu "Bir dönem gizli kamera görüntülerinizi çekmişlerdi. Başkası olsa bunu saklardı ama siz bu tacizi cesurca deşifre ettiniz..." denildiğinde ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Evet ve beni taciz eden o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Korkmamalı. Utanmamalı, bu kadının suçu değil. Tacizi yapanın utanması ve cezasını çekmesi lazım. Bu konuda günlerce yazabilirim bir anne olarak. Günlerce ağladığım, evde krize girdiğim zamanlar var. Ana haber bültenlerini seyretmekten nefret ediyorum. Elbette gündemi takip ediyorum ama tacizi, şiddeti görmek midemi bulandırıyor. O insanlara caydırıcı bir ceza verilmezse bu iş devam edecek. Çünkü, sadece içeriye atmak çözüm değil."