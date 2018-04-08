MAGAZİN

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

20 yıl önce Erkal'ın 'Canısı' klibinde oynayan Emine Ün, şimdilerde tiyatro yapıyor! Emine Ün kendine kurallar koymuş; "Sevişme sahnesinde yer almam" diyor

Emine Ün'un kuralları: Sevişme sahnesinde yer almam

Türkiye’nin ‘Canısı’ olarak tanıdık onu. Emine Ün, bir süredir ekranlardan uzak, tiyatro sahnelerinde. Şimdilerde ‘Marko Paşa Müzikali’nde güldürüyor izleyenleri. Güldürüyor ama kızgın.

Emine Ün, Posta'dan Alev Gürsoy'a verdiği röportajda “Ben tacize uğradığımda utanmadım ve o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Bu kadının suçu değil.Tacizcinin utanması ve cezasını çekmesi lazım" diyor.

"BENİ TACİZ EDENİ YAKALATTIM"

Başarılı oyuncu "Bir dönem gizli kamera görüntülerinizi çekmişlerdi. Başkası olsa bunu saklardı ama siz bu tacizi cesurca deşifre ettiniz..." denildiğinde ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

8658846

"Evet ve beni taciz eden o kişiyi yakalattım. Her kadın tacizcisini ifşa etmeli. Korkmamalı. Utanmamalı, bu kadının suçu değil. Tacizi yapanın utanması ve cezasını çekmesi lazım. Bu konuda günlerce yazabilirim bir anne olarak. Günlerce ağladığım, evde krize girdiğim zamanlar var. Ana haber bültenlerini seyretmekten nefret ediyorum. Elbette gündemi takip ediyorum ama tacizi, şiddeti görmek midemi bulandırıyor. O insanlara caydırıcı bir ceza verilmezse bu iş devam edecek. Çünkü, sadece içeriye atmak çözüm değil."

BUGÜNE KADAR SOYUNMADIM!

Emine Ün "Sadece oyunculukla bir yerlere gelinemiyor, soyunmadan, birine laf atmadan, polemiğe girmeden bir yerlere gelinmiyor diyenler var... " sorusuna da şu yanıtı veriyor:

Bugüne kadar hiç soyunmadım. Sevişme sahnem de yok. Bugün hâlâ iş yapabiliyorsam, demek ki bununla ilgilisi yok. Tercih meselesi. İlla tiyatroda sevişilmesi, öpüşülmesi lazım diyenlerden değilim. Yani, evet kurallarım var. Sevişme sahnesinde yer almam.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emine ün CANISI

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Victoria’s Secret'tan olay teklif!

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Demet Akalın'dan şaşırtan Seren Serengil paylaşımı

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Vatanım Sensin’in Hilal'i Miray Daner'in çocukluk fotoğrafı

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.