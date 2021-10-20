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Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

20.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin evlilikleri kadar boşanmaları da gündem oluyor. Bir dönem magazin dünyası Emine Ün Emre Kınay boşanmasıyla çalkalanmıştı. O boşanma için iddialar hala konuşuluyor…

Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

Oyuncu çiftlerin evlilikleri kadar boşanmaları da gündemi meşgul ediyor. Daha çok gençken Emine Ün’e gönlünü kaptıran Emre Kınay, o dönemlerde işinden çok örnek ilişkisi ile basında yer almıştı. Emine Ün Emre Kınay birlikteliği 2004 yılında evlilikle sonuçlandı. 2005 yılında aileye katılan Duru bebek bu evlilikteki mutluluğu perçinledi.

Ancak 2009 yılında aralarında yaşanan geçimsizlik sebebiyle boşanma kararı almışlardı. Emine Ün, basında çıkan ‘’Emine Ün, Emre Kınay’ı aldattı.’’ şeklinde çıkan haberleri her defasında yalanladı.

Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

O İSİM AÇIKLAMIŞTI

Emine Ün’ün 2021’de boşandığı eski eşi Tolga Karakaş’ın eski eşi İlkin Karakaş’tan şok bir iddia ortaya atılmıştı. Karakaş, “Emine, Emre Kınay ile evliyken kocamla birlikteydi. Gece geç saatlerde mesajlaşıyorlardı, kayıtlarda her şey apaçık ortada!” iddiasında bulunmuştu.

Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

O dönem boşanma davası açtığı eşi Tolga Karakaş için mahkemeye verdiği deliller arasında telefon şirketinden alınan eşi ve Emine Ün’e ait telefon kayıtları da yer almıştı. Tarih sıralamasına bakıldığında mesajlar, Haziran 2018’e aitken, Emine Ün-Emre Kınay boşanması 2009’un mart ayında gerçekleşmişti.

Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

Bu iddialar boşanmanın hemen ardından başlayarak Emine-Tolga çifti evlenene kadar sürmüş, sonra taraflar sessizliğe bürünmüştü.

2012’de bu yasak aşk, bir evliliğe dönüşmüştü ve Tolga Karakaş’la Emine Ün nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik de 2021’de sona ermişti.

Emine Ün ve Emre Kınay ayrılığının perde arkası! Zamanında çok konuşulan boşanma hikayesinin çarpıcı detayı!

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Anahtar Kelimeler:
Emine Ün Emre Kınay
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