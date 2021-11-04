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Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör oldu

04.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Murat Hoşgör oldu

İSTANBUL (AA) - Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Murat Hoşgör getirildi.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir farklı sektörlerde yönetsel tecrübeye sahip olan Murat Hoşgör, 1 Kasım itibarıyla Eminevim Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine atandı.

Daha önce Toshiba ve, Vaillant gibi uluslararası şirketlerde pazarlama, marka yönetimi ve kurumsal iletişim alanlarında yöneticilik deneyimi bulunan Hoşgör, aynı zamanda Hollanda, Rusya ve Özbekistan gibi ülkelerde global ölçekteki firmalarda görev aldı.

Eminevim'de kurumsal iletişim çalışmaları ve yeni pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik edecek olan Hoşgör, şirket hedefleri doğrultusunda dijital ve geleneksel iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, müşteri deneyimi, kampanya yönetimi ve etkinlik stratejileri gibi süreçlerden sorumlu olacak.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Murat Hoşgör, aynı üniversitede global pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Maltepe Üniversitesi İşletme alanında doktora eğitimine devam eden Hoşgör, stratejik pazarlama müdürlüğü yaptığı Toshiba, marka müdürü görevini üstlendiği Vaillant gibi farklı sektörlerdeki global firmalarda yönetsel pozisyonlarda görev aldı.

Hoşgör, ileri seviyede İngilizce, Rusça, Arnavutça ve Özbekçe biliyor.

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