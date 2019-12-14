Mynet Trend

Eminönü'nde yine aynı görüntü! Umut kuyruğu...

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı.

Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler.

Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

(DHA)

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptıTrafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
Antalya'da 3 gün 3 gece düğün! Davetliler özel uçakla geldiAntalya'da 3 gün 3 gece düğün! Davetliler özel uçakla geldi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yılbaşı bilet Eminönü

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Demirören grubuna satılan piyango kimseye çıkmayacak yine, Tüpçünün kasası dolup taşacak..
Büyük ikramiye çıkmıyor veya bildiklere çıkıyor dedilodularına rağmen hala MP bileti alan var özelleşene kadar bazen alırdım özelleştikten sonra hiç almadım ve almamda
Bu millette zerre akıl yok...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'ta 41 öğrenci gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı

Tokat'ta çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

CİMER'e gelen ilginç başvurular... Kimisi güldürdü, kimisi gururlandırdı

CİMER'e öyle başvurular geldi ki...

Kocaeli'de kimyasal atıkların dereye boşaltılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Kimyasal atıkları dereye böyle boşalttılar

Kayıp Damla için ekipler seferber oldu

"Markete gidiyorum" dedi! Sırra kadem bastı!

Çok konuşulacak sözler! Fatih Altaylı Sabah gazetesinin tirajını açıkladı

Altaylı'dan çok konuşulacak Sabah gazetesi açıklaması

Hurmadaki 'Allah' yazısı görenleri hayrete düşürüyor

Hurmadaki yazı görenleri hayrete düşürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.