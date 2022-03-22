Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş'tan olay iddialar! "Ölümle tehdit etti"

Buket Aydın aşkıyla uzun süre gündem olan Emir Sarıgül hakkında ortaya atılan iddialar gündemde. Spiker Buket Aydın ile bir küsüp bir barışan Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş, psikolojik şiddete yıllar sonra isyan etti. Evliliğinin üçüncü yılında kızına hamileyken ihanete uğradığını öğrenen Altınbaş, aile büyüklerinin araya girmesiyle eşini affetti. Uzun süre evliliğine sahip çıkan Fatoş Sarıgül, 2019'da boşandı.

Bu süreçte Emir Sarıgül'ün uyguladığı psikolojik şiddetin git gide arttığını iddia eden Fatoş Altınbaş, Takvim'in haberine göre şunları söyledi:

"Bana 'Trafik kazasına kurban gidersin, bir gün bir yerde cesedin bulunur ve sana ne olduğunu bilemezler' gibi tehditler savurdu. Ailemi de ekonomik olarak batırma gücüne sahip olduğunu söyledi. Sonra ailemin de desteğiyle hukuki olarak özgürlüğümü elime alabildim."

Eski eşinden gördüğü psikolojik şiddetin halen devam ettiğinin altını çizen Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül'ün arkadaşlarını arayıp "Sizin de başınıza kötü şeyler gelebilir" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

