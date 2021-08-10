Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e verdiği yanıtla gündem oldu

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, orman yangınları nedeniyle evlerini kaybeden yurttaşlar için yardım çalışmalarına başlamıştı.

Kendisini arayıp yangın bölgesine yardımda bulunacaklarını açıklayan ünlüleri sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent, son olarak iş insanı Emir Sarıgül'ün yangın bölgesinde kullanılmak üzere 150 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi."

Ünlü şarkıcı, Sarıgül'e sosyal medyadan teşekkür edince yanıt eski eşten geldi. Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" diyerek olay oldu.

