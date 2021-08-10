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  4. Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e verdiği yanıtla gündem oldu

Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e verdiği yanıtla gündem oldu

10.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Buket Aydın ile aşk yaşayan Emir Sarıgül Haluk Levent'e bağışta bulundu. Emir Sarıgül'ün eski karısı Fatoş Altınbaş ise Haluk Levent'e verdiği yanıtla Sarıgül'ü ifşa etti.

Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e verdiği yanıtla gündem oldu

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, orman yangınları nedeniyle evlerini kaybeden yurttaşlar için yardım çalışmalarına başlamıştı.

Kendisini arayıp yangın bölgesine yardımda bulunacaklarını açıklayan ünlüleri sosyal medya hesabından duyuran Haluk Levent, son olarak iş insanı Emir Sarıgül'ün yangın bölgesinde kullanılmak üzere 150 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Levent, "Sevgili Emir Sarıgül aradı. 'Abi kızlarım Ayşenaz ve Azra yanımdalar. Yangın olayından çok etkilendiler. Onlar adına 150 bin TL bağış yapıyorum' dedi."

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Ünlü şarkıcı, Sarıgül'e sosyal medyadan teşekkür edince yanıt eski eşten geldi. Emir Sarıgül'ün eski karısı Haluk Levent'e "Kızlarım Ayşenaz ve Azra bir aydır babalarıyla görüşmediler ama tabii bağış, bağıştır. Yalan kısmına takılmayalım. Tebrikler" diyerek olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Emir Sarıgül Haluk Levent
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