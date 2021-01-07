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Emirdağ Belediyesinde çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 07.01.2021 15:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) arasında 2021 yılını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi (SDS) imzalandı.Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personelin faydalanacağı SDS, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Bem Bir-Sen Afyonkarahisar İl Başkanı Muhittin Ok ve beraberindekilerin katılımı ile gerçekleşti.

Emirdağ Belediyesinde çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem Bir-Sen) arasında 2021 yılını kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi (SDS) imzalandı.
Belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personelin faydalanacağı SDS, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ile Bem Bir-Sen Afyonkarahisar İl Başkanı Muhittin Ok ve beraberindekilerin katılımı ile gerçekleşti. Başkan Ok, imzalanan sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, “Belediye başkanı her yıl bir önceki sözleşmeye göre daha yüksek oranlarda SDD vererek memur ve sözleşmeli personellerimizin hayat refahını artırmaktadır. Personellerin Başkanımızın projelerini uygulamasında bu sözleşeme sayesinde performanslarını artıracaklarına inanıyorum ve hayırlı olsun” dedi.

Emirdağ Belediyesinde çalışanların yüzünü güldürecek sözleşme imzalandı

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