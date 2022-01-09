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Emirhan İlkhan'dan maç sonu ilginç açıklama: Saçma sapan 2 gol yedik

09.01.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor maçına damga vuran Emirhan İlkhan maç sonunda ilginç bir açıklamada bulundu. Emirhan, "Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçma sapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Emirhan İlkhan'dan maç sonu ilginç açıklama: Saçma sapan 2 gol yedik

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu starı Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçından sonra ilginç açıklamalarda bulundu. Maçta oynadığı oyunla damga vuran genç oyuncu Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda büyük rol oynamıştı. Takımını 2-1 öne geçiren golü de atan genç oyuncu galibiyet için elinden geleni yapsa da maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

"SAÇMA SAPAN 2 GOL YEDİK"

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Mücadelede takımının 2. golünü atan Emirhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçma sapan 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

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Altyapıda forma giyen oyuncularla ilgili görüşü sorulan genç yetenek, "Hiçbiri ümitsizliğe kapılmasın. Küçükken iyi günün, kötü günün oluyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayıp çalışsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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