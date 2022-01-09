Emirhan İlkhan'dan maç sonu ilginç açıklama: Saçma sapan 2 gol yedik

Beşiktaş'ın 2004 doğumlu starı Emirhan İlkhan, Çaykur Rizespor maçından sonra ilginç açıklamalarda bulundu. Maçta oynadığı oyunla damga vuran genç oyuncu Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda büyük rol oynamıştı. Takımını 2-1 öne geçiren golü de atan genç oyuncu galibiyet için elinden geleni yapsa da maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

"SAÇMA SAPAN 2 GOL YEDİK"

Mücadelede takımının 2. golünü atan Emirhan, "Elimden geleni yaptım, yaptık. Çok boş 2 gol yedik. Bizim kontrolümüzde olan bir oyunu yediğimiz saçma sapan 2 gol yedik. Çok üzgünüz. Üzgünüm yapacak bir şey yok. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak." dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAYIN"

Altyapıda forma giyen oyuncularla ilgili görüşü sorulan genç yetenek, "Hiçbiri ümitsizliğe kapılmasın. Küçükken iyi günün, kötü günün oluyor. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayıp çalışsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

