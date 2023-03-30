EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nedir? Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nedir? Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

20.03.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerde pek çok bölüm bulunur. Bu bölümleri tercih ederken iyi düşünmek gerekir. Çünkü tercih edilen bölüm, meslek hayatını etkiler. Öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler arasında emlak ve emlak yönetimi (MYO) de yer alır. Bu bölümden mezun olan kişilerin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamamaları da bölümün çok fazla tercih edilmesinde etkilidir. Peki emlak ve emlak yönetimi (MYO) bölümü mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır?

Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nedir? Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir bölüm olarak öne çıkar. Kişilerin ev, arazi ve işyeri arama isteğini karşılamak amacıyla emlak ve emlak yönetimi mesleğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu da üniversitelerde bu bölümün derslerle birlikte okutulmasında etkilidir. Halk arasında emlakçı olarak bilinen emlak ve emlak yönetimi mezunları, bireylerin istekleri ve bütçeleri doğrultusunda onlara danışmanlık yapar. Alıcılara en uygun taşınmazları bulma konusunda çalışırlar. Gayrimenkul alanına ilgisi olan kişiler, bu bölümü tercih ederek daha profesyonel bilgilere erişebilir ve sektörde uzman bir konumda yer alabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü nedir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, gayrimenkul sektöründe çalışacak nitelikli eleman yetiştiren bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan öğrencilere pazarlama ve yönetim bilgileri, gayrimenkul değerleme ile birlikte etik değerler kazandırmak da amaçlanır. Nitelikli bir emlak danışmanı yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu personelleri profesyonel düzeyde eğitir. MYO’da yer alan emlak ve emlak yönetimi bölümünde pek çok ders vardır. Bu dersler öğrencilerin gayrimenkul alanında gelişmesini sağlar. Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

  • Gayrimenkul ekonomisi
  • Emlak yönetimi ve pazarlaması
  • Bina ve yapım bilgisi
  • İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi
  • Etkili iletişim teknikleri
  • Bina ve site yöneticiliği
  • Emlak finans ve emlak değerlendirme
  • Emlak yönetimine giriş
  • Emlak danışmanlığı teknikleri
  • Tapu ve kadastro bilgisi
  • İletişim ve etik
  • Çevre sorunları ve koruma
  • Gayrimenkul geliştirme ve akıllı binalar
  • İş ve sosyal güvenlik hukuku
  • İş sağlığı ve güvenliği
Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar? Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, üniversitelerin 2 yıllık önlisans programları arasında yer alır. Meslek Yüksekokulu kapsamında yer alan bu bölüm, TYT puan türünden öğrenci kabul eder. 4 dönemlik eğitim süresine sahiptir ve bu dönemler boyunca öğrencilere, emlak sektörü ile ilgili dersler verilir. Bu dersleri başarılı bir şekilde geçen öğrenciler, mezuniyet koşullarını da yerine getirirse Emlak ve Emlak yönetimi önlisans diploması almaya hak kazanır. Emlak ve emlak yönetimi bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile 8 farklı lisans bölümüne geçiş yapmak mümkündür. Bu sayede lisans diploması elde edilebilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, pek çok iş alanında çalışabilir. Hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında iş bulabilirler. Emlakçı ya da emlak danışmanı unvanı alan bu bölüm mezunları mülkleri değerlendirir, pazarlar ve yönetir. Bu genel iş tanımı ile birlikte spesifik olarak emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunlarının iş tanımına bakıldığında, farklı işleri olduğu da görülebilir:

  • Müşterilerin ihtiyaçları ve ekonomik durumlarını belirlemek ve buna uygun olarak seçenekler hazırlamak
  • Hazırladıkları seçeneklere göre müşterilerin mülk satın almasını sağlamak
  • Müşterilerin mülk kiralamasını sağlamak
  • Müşterilerle sürekli iletişimde olmak ve değişiklikleri yakından takip etmek
  • Emlak sektörü hakkında müşterilere danışmanlık yapmak
  • Mülk alış-satış işlemleri esnasında gerekli tüm belgeleri hazırlamak
  • Sözleşmeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak
Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları ne iş yapar? Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları iş imkanları nelerdir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler için çok fazla iş imkanı vardır. Bu sektör her zaman canlı ve hareketli olduğu için iş bulma konusunda da kolaylık sunar. Bu bölümden mezun olanlar, kendi emlak ofisini de açabilir. Bu sayede ev alım satımı ve gayrimenkul kiralama gibi işleri yapabilirler. Ayrıca bir emlak ofisinde de çalışabilirler. Özel bankaların konut kredisi departmanında da emlak ve emlak yönetimi mezunlarına ihtiyaç duyulabilir. Konut değerleme uzmanı olarak görev alabilen emlak ve emlak yönetimi mezunları, evlerin değerini belirleme konusunda ekspertiz görevi görürler.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler, mezun olduklarında çalışacak pek çok yer bulabilir. Hem devlet kurumları hem de özel firmalar, bu alanda çalışacak personellere ihtiyaç duyar. Örneğin; Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve belediye başkanlıklarında bu bölümden mezun kişiler iş bulabilir. Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları, özel sektörde şuralarda çalışabilir:

  • Emlak ofisleri
  • İnşaat firmaları
  • Kentsel dönüşüm firmaları
  • Gayrimenkul satış yerleri
  • Yapı denetim firmaları
  • Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri
  • Bankaların konut kredisi departmanları
Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, kamu kurumlarında rahatlıkla iş bulabilir. Çünkü çalışabilecekleri pek çok departman vardır. Bunun için öncelikler KPSS’ye girmeleri ve istedikleri kurum için yeterli puanı almaları gerekir. Ardından tercih yaparak bir kamu kuruluşuna atanabilirler. Belediyelerin tapu ve kadastro departmanları, Tarım reformu genel müdürlüğü, Milli emlak müdürlüğü gibi kamu kurumları emlak ve emlak yönetimi mezunlarına ihtiyaç duyar.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Özel sektörde iş bulma konusunda emlak ve emlak yönetimi mezunları geniş bir alana sahip olur. Arsa ofisleri, emlak ofisleri, gayrimenkul satış ofisleri bu bölümden mezun kişilerin iş bulabileceği yerler arasındadır. Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları, kendi gayrimenkul ofislerini açarak konut, işyeri ve arsa alım satım, kiralama ve danışmanlık hizmeti de verebilir.

Biyomühendislik mezunları ne iş yapar? Biyomühendislik mezunları ne iş yapar?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?
AÖF sınavları ne zaman yapılacak?AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul emlak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.