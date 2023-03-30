Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nedir? Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir bölüm olarak öne çıkar. Kişilerin ev, arazi ve işyeri arama isteğini karşılamak amacıyla emlak ve emlak yönetimi mesleğine ihtiyaç duyulmuştur. Bu da üniversitelerde bu bölümün derslerle birlikte okutulmasında etkilidir. Halk arasında emlakçı olarak bilinen emlak ve emlak yönetimi mezunları, bireylerin istekleri ve bütçeleri doğrultusunda onlara danışmanlık yapar. Alıcılara en uygun taşınmazları bulma konusunda çalışırlar. Gayrimenkul alanına ilgisi olan kişiler, bu bölümü tercih ederek daha profesyonel bilgilere erişebilir ve sektörde uzman bir konumda yer alabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü nedir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, gayrimenkul sektöründe çalışacak nitelikli eleman yetiştiren bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde okuyan öğrencilere pazarlama ve yönetim bilgileri, gayrimenkul değerleme ile birlikte etik değerler kazandırmak da amaçlanır. Nitelikli bir emlak danışmanı yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu personelleri profesyonel düzeyde eğitir. MYO’da yer alan emlak ve emlak yönetimi bölümünde pek çok ders vardır. Bu dersler öğrencilerin gayrimenkul alanında gelişmesini sağlar. Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

Gayrimenkul ekonomisi

Emlak yönetimi ve pazarlaması

Bina ve yapım bilgisi

İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi

Etkili iletişim teknikleri

Bina ve site yöneticiliği

Emlak finans ve emlak değerlendirme

Emlak yönetimine giriş

Emlak danışmanlığı teknikleri

Tapu ve kadastro bilgisi

İletişim ve etik

Çevre sorunları ve koruma

Gayrimenkul geliştirme ve akıllı binalar

İş ve sosyal güvenlik hukuku

İş sağlığı ve güvenliği

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, üniversitelerin 2 yıllık önlisans programları arasında yer alır. Meslek Yüksekokulu kapsamında yer alan bu bölüm, TYT puan türünden öğrenci kabul eder. 4 dönemlik eğitim süresine sahiptir ve bu dönemler boyunca öğrencilere, emlak sektörü ile ilgili dersler verilir. Bu dersleri başarılı bir şekilde geçen öğrenciler, mezuniyet koşullarını da yerine getirirse Emlak ve Emlak yönetimi önlisans diploması almaya hak kazanır. Emlak ve emlak yönetimi bölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile 8 farklı lisans bölümüne geçiş yapmak mümkündür. Bu sayede lisans diploması elde edilebilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları ne iş yapar?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, pek çok iş alanında çalışabilir. Hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında iş bulabilirler. Emlakçı ya da emlak danışmanı unvanı alan bu bölüm mezunları mülkleri değerlendirir, pazarlar ve yönetir. Bu genel iş tanımı ile birlikte spesifik olarak emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunlarının iş tanımına bakıldığında, farklı işleri olduğu da görülebilir:

Müşterilerin ihtiyaçları ve ekonomik durumlarını belirlemek ve buna uygun olarak seçenekler hazırlamak

Hazırladıkları seçeneklere göre müşterilerin mülk satın almasını sağlamak

Müşterilerin mülk kiralamasını sağlamak

Müşterilerle sürekli iletişimde olmak ve değişiklikleri yakından takip etmek

Emlak sektörü hakkında müşterilere danışmanlık yapmak

Mülk alış-satış işlemleri esnasında gerekli tüm belgeleri hazırlamak

Sözleşmeler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları iş imkanları nelerdir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler için çok fazla iş imkanı vardır. Bu sektör her zaman canlı ve hareketli olduğu için iş bulma konusunda da kolaylık sunar. Bu bölümden mezun olanlar, kendi emlak ofisini de açabilir. Bu sayede ev alım satımı ve gayrimenkul kiralama gibi işleri yapabilirler. Ayrıca bir emlak ofisinde de çalışabilirler. Özel bankaların konut kredisi departmanında da emlak ve emlak yönetimi mezunlarına ihtiyaç duyulabilir. Konut değerleme uzmanı olarak görev alabilen emlak ve emlak yönetimi mezunları, evlerin değerini belirleme konusunda ekspertiz görevi görürler.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler, mezun olduklarında çalışacak pek çok yer bulabilir. Hem devlet kurumları hem de özel firmalar, bu alanda çalışacak personellere ihtiyaç duyar. Örneğin; Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve belediye başkanlıklarında bu bölümden mezun kişiler iş bulabilir. Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları, özel sektörde şuralarda çalışabilir:

Emlak ofisleri

İnşaat firmaları

Kentsel dönüşüm firmaları

Gayrimenkul satış yerleri

Yapı denetim firmaları

Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri

Bankaların konut kredisi departmanları

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları nedir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, kamu kurumlarında rahatlıkla iş bulabilir. Çünkü çalışabilecekleri pek çok departman vardır. Bunun için öncelikler KPSS’ye girmeleri ve istedikleri kurum için yeterli puanı almaları gerekir. Ardından tercih yaparak bir kamu kuruluşuna atanabilirler. Belediyelerin tapu ve kadastro departmanları, Tarım reformu genel müdürlüğü, Milli emlak müdürlüğü gibi kamu kurumları emlak ve emlak yönetimi mezunlarına ihtiyaç duyar.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları nedir?

Özel sektörde iş bulma konusunda emlak ve emlak yönetimi mezunları geniş bir alana sahip olur. Arsa ofisleri, emlak ofisleri, gayrimenkul satış ofisleri bu bölümden mezun kişilerin iş bulabileceği yerler arasındadır. Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları, kendi gayrimenkul ofislerini açarak konut, işyeri ve arsa alım satım, kiralama ve danışmanlık hizmeti de verebilir.