Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Önü açık ve iş olanağı fazla olan Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü, havacılık sektöründe yer alacak makineleri ve cihazları üretecek personeller yetiştirir. Sayısal puan türünden öğrenci alır ve 4 yıl boyunca verdiği eğitimlerde havacılığa ve bu alanda kullanılan cihazlara dair pek çok ders ve konu içerir. Bu bölümü okuyan öğrencilerin havacılığa ve makinelere ilgili olmasında fayda vardır. Az kişi tarafından tercih edilen bir bölüm olduğu için iş bulma konusunda geniş bir yelpaze sunar.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü nedir?

Hava araçlarının sahip olduğu elektrikli yapıları ve güç sistemlerini detaylı bir şekilde öğreten havacılık elektrik ve elektroniği bölümü, bu yapı ve sistemlerin muayenesi ve bakımını gerçekleştirme konusunda da eğitimler verir. Verilen bu dersler aracılığıyla havacılık sektörüne katkı sağlayacak personel yetiştirmeyi amaçlar. Hem havacılık hem de elektrik-elektronik alanında çeşitli teorik derslerden oluşan bu programda yer almak isteyen öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin fizik ve matematiğe ilgili, ekip çalışmasına uygun, disiplinli ve sorumluluk sahibi olmalıdırlar. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünde yer alan derslerin neler olduğu merak edilen bir konudur. Bu programda havacılık ve elektrik-elektronik ağırlıklı dersler verilmektedir. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü dersleri:

Uçak bakım terminolojisi

Mekanik

Sivil havacılığa giriş

Uçuş teorisi

Termodinamik

Dalgalar ve optik

Haberleşme sistemleri

Havacılık kuralları

Hasarsız kontrol yöntemleri

Uçak malzeme bilgisi

İleri uçak elektrik sistemleri

Otomatik kontrol

Teknik resim ve perspektif

Otomatik uçuş kontrol

Uçak temel güç sistemleri

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan havacılık elektrik ve elektroniği bölümü, 8 dönemlik bir programdır. Sayısal puan türünden öğrenci kabul eder. 4 yıllık eğitim süresini başarılı bir şekilde tamamlayan ve 240 AKTS hakkını dolduran öğrenciler, bölümden mezun olmaya hak kazanır. Üniversitenin mezuniyet koşullarını da yerine getirmeleri gerekir. Bazı üniversiteler eğitimden sonra staj gerekliliği de sunar. Ülkemizde sadece 5 devlet üniversitesinde ve 3 özel üniversitede bu bölüm bulunur. Lisans eğitimi bittikten sonra ise yüksek lisans ve doktora programlarına başvurarak bu alanda daha da bilgi sahibi olmak mümkündür.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları ne iş yapar?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünden mezun olan kişiler, havacılık sektörüne katkı sağlamak için çalışmalar yapar. Uçakların güvenli bir şekilde uçması için hayati öneme sahip elektronik cihazların üretimi ve bakımı konusunda role sahiptirler. Bu bölümden mezun kişilerin görev tanımı içinde şu yükümlülükler yer alır:

Uçak sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etme

Uçakta bulunan elektronik cihazların bakımını yapma

Uçağın uçuş için uygun olup olmadığını, yakıt, yağ gibi ihtiyaçları kontrol etme

Yer ve uçuş testlerine katılma

Bakım çıkış sertifikasını düzenleme

Testlerde kullanılan ekipmanları koruma

Hat bakımı sırasında basit işlem gerektiren motor ve gövde parçalarını söküp takma

Arızalı parçaları onarıp tekrar kullanıma sunma

Kablaj enstalasyonu yapma

Entegrasyonu ve tasarımı bitmiş olan sistemlerin güç, EMI/EMC ölçümlerinde yer alma

Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları iş imkânları nelerdir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümünden mezun olan kişilerin istihdam olanağı oldukça geniştir. Bu mesleği yapacak kişiler hava aracı bakım teknisyeni olarak görev alabilirler. Bu alanda bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişi sayısı az olduğu için mezunlar iş bulma konusunda avantajlıdır. Uçak elektrik elektronik uzmanı, uçak bakım teknisyeni, havacılık makineleri teknisyeni, telsiz operatörü, elektronik makine teknisyeni gibi unvanlarla çalışabilirler.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunları nerelerde çalışır?

Bu bölümden mezun olan kişilerin mesleklerini yürütebilmek için tercih edebileceği pek çok havacılık şirketi vardır. Sektörde yer alan ve en çok tercih edilen yerler arasında ise hava araçları bakım ve onarım merkezleri ve özel hava yolları işletmeleri bulunur. Bu mesleği yapacak kişiler askerî ve sivil havacılık alanında çalışan tüm kurumlarda görev alabilir. Uçak bakım şirketleri ve hava yolu firmaları da çalışma için oldukça uygundur. Ayrıca şu yerlerde de havacılık elektrik ve elektronik bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulur:

Simülatör üreticileri

Savunma sanayi

Hava aracı parçası üreten tesisler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü mezunları, kamuda ne gibi yerlerde çalışabileceklerini merak etmektedir. Türk Hava Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri, THY Teknik gibi yerlerde çalışabilirler. Bu kurumlarda Uçak Bakım Teknisyeni, Telsiz Operatörü, Havacılık Makineleri Teknisyeni gibi unvanlarla çalışmak isteyen kişilerin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek yeterli puanı alması gerekir. Bu kurumların ilgili pozisyonlar için belirledikleri puan türünden taban puanı alan kişiler, tercihlerinde bu kurumlara yer verebilir ve atanabilir.

Havacılık Elektrik ve Elektroniği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde havacılık alanında çalışan pek çok firma vardır. Bunlar arasında hava yolu firmaları, hava yolu taşımacılığı yapan şirketler, uçak üretimi yapan tesisler, hangarlar yer alır. Dolayısıyla Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümünden mezun olan kişiler özel sektörde çalışabilecekleri çok geniş bir yelpaze bulabilirler. Bunun için ise şirketlerin açık pozisyonlarına ve iş ilanlarına başvurarak gerekli işe alım süreçlerinden geçmeleri yeterlidir. Sonrasında özel sektörde Uçak Elektrik Elektronik Uzmanı, Elektronik Makine Teknisyeni gibi görevlerle mesleklerini yapabilirler.