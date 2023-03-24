Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Çalgı Yapım Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Konservatuar kapsamındaki bir bölüm olan Çalgı Yapım programının dersleri 8 yarıyılda tamamlanabilir. Dolayısıyla bu bölümün bir lisans programı olduğu ve mezunlarına özel sektörde ya da kamu kuruluşlarında iş bulma fırsatı sunduğu söylenebilir. Enstrümanların yapıları ile ses potansiyellerine yönelik kapsamlı bilgilerin edinildiği bu bölümde, öğrencilere eski ve yeni müzik tarihine dair eğitimler de verilir. Bununla beraber Çalgı Yapım bölümünden Çalgı Yapımcı olarak mezun olan kişiler, enstrümanların korunması ve yeniden inşa edilmesinden de sorumludur.

Çalgı Yapım Bölümü nedir?

Değerli bir sanat dalı olarak da bilinen Çalgı Yapım, Devlet Konservatuvarı dâhil olmak üzere belli üniversitelerin kapsamında yer alan bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, aşamalı olarak enstrüman yapmayı öğrenir. Yani en basit tanımı ile Çalgı Yapım Bölümü, çeşitli enstrümanlarının yapılışı ile bakımının öğrenildiği bir programdır. Çalgı Yapım Bölümü öğrencileri ilk olarak gitar, keman, ud, bağlama ve kanun gibi basit enstrümanların yapımını öğrenir. Bu süreçte öğrenciler, basit enstrümanları yaparken farklı teknikler ile tanışır. Daha sonra ise Çalgı Yapım Bölümünde üflemeli ve telli çalgılar ile klavye gibi enstrümanların nasıl yapıldığı konusunda uzmanlaşılır. Müzik alanına ruh katan enstrümanların nasıl yapıldığının öğrenildiği Çalgı Yapım Bölümünde eğitim gören öğrencilerin deneyimlediği diğer uygulamalar ise aşağıdaki gibidir:

Çeşitli enstrümanların yeniden inşa edilmesi

Farklı enstrümanların korunması

Akustik enstrümanların sınırsız ses potansiyellerinin tanınması

Eski ve yeni müziğin performans pratiğine dair bilgiler edinilmesi

Çalgı Yapım Bölümü dersleri nelerdir?

Kişilerin çalgı yapımı ile enstrümanların korunması ve yeniden inşa edilmesine yönelik eğitim alabildikleri Çalgı Yapım Bölümünde farklı dersler mevcuttur. Bu dersler, özel yetenek sınavını başarıyla tamamlayarak Çalgı Yapım Bölümüne kabul edilen öğrenciler tarafından aşamalı olarak deneyimlenir. Bu bölümde görülen temel dersler ise şu şekilde sıralanabilir:

Ağaç Teknolojisi, Müzikal Enstrüman Tasarımı

Atölye, Temel Müzik Teorisi ve Solfeji

Cila Yöntemleri, Müzik Dinleme Kültürü

Mesleki İtalyanca, Piyano Teknik Bilgisi ve Akord

Restorasyon, Enstrüman Yapımında Tanıtım ve Pazarlama

Çalgı Yapım Bölümü öğrencileri, yukarıda sıralanan dersler ile ilgili programda yer alan bazı ek dersleri başarıyla tamamlayarak lisans sürecini başarıyla tamamlayabilir. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler "Çalgı Yapım Bölümü Lisans Diploması" belgesini almaya hak kazanır. Dolayısıyla Çalgı Yapım Bölümünün bir lisans programı olduğu da belirtilebilir.

Çalgı Yapım bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Devlet Konservatuvarı ile belli başlı üniversitelerde yer alan Çalgı Yapım Bölümü, bir lisans programıdır. Yani Çalgı Yapım Bölümü öğrencileri, bu programda 8 yarıyıl boyunca eğitim görür. 4 senelik bir lisans bölümü olan Çalgı Yapım programının, özel yetenek sınavı yeterliliği gerektirdiği de hatırlatılmalıdır. Bu özel yetenek sınavının da ilgili üniversitelerin kendi bünyesinde gerçekleştirildiği söylenebilir. Özel yetenek sınavının tarihi ise Çalgı Yapım Bölümüne başvurulacak olan üniversitenin sınav tarihlerine yönelik duyuru kanallarından takip edilebilir.

Çalgı Yapım mezunları ne iş yapar?

Yaygın olarak bilinmese de Çalgı Yapım Bölümü, konservatuvarda okumak isteyen kişilerin hayallerini süsleyen programlar arasında yer alır. Çünkü bu bölümün öğrencileri, özellikle enstrümanlar üzerine kapsamlı bir eğitim alır. Bu bağlamda enstrümanların yapımından onarımına ve müziğin köklü geçmişinden müzik dinleme kültürüne varan alanlarda gelişim gösterilmesini mümkün kılan Çalgı Yapım Bölümünün mezunlarının ne iş yaptığı da sıklıkla araştırılır. Çalgı Yapım Bölümünden başarıyla mezun olan kişilerin ilgilendikleri görevler şu şekilde sıralanabilir:

Yapısı üzerine eğitim alınan enstrümanların yapımı

Çeşitli enstrümanların korunması ve gerekli görüldüğü takdirde yenilenmesi

Çalgı yapımı kültürünün gelecek nesillere aktarılması

Enstrümanların tamirat ve yapım süreçlerinin yanı sıra akord işlemleriyle de ilgilenilmesi

Çalgı Yapım mezunları nerelerde çalışır?

Yaylı, telli ve üflemeli çalgılar ile klavye gibi çeşitli enstrümanların yapımı ile onarımına dair kapsamlı bir eğitim alınmasını sağlayan Çalgı Yapım Bölümünün mezunları farklı alanlarda çalışabilir. Nitekim temelde enstrümanların yapısı ve sınırsız ses potansiyeline dair bilgi edinilen bu bölümden mezun olunduğu zaman özel sektörde veya kamu kuruluşlarında iş bulunabilir. Çalgı yapımcısı olarak iş hayatına atılmak isteyen bireyler, mesleki yeterlilikleri sayesinde enstrüman mağazalarında görev alabilir. Yine akordörler olarak da adlandırılan çalgı yapımcılar, organizasyon şirketlerinde çalışmaya başvurabilir. Bu gibi çalışma alanlarının yanı sıra "Çalgı Yapım mezunları iş imkânları nelerdir?" sorusuna yanıt olan pozisyonlar şu şekilde sıralanabilir:

Çalgı Yapım Bölümünden mezun olan kişiler müzik prodüksiyon şirketlerinde kendilerine uygun olan pozisyonlarda işe başlayabilir.

Bu bölümdeki eğitimini başarıyla tamamlayan kişiler TRT ve TRT'nin alt kuruluşlarında görev alabilir.

4 yıllık Çalgı Yapım Bölümünden mezun olarak Çalgı Yapımcı olmaya hak kazanan kişiler kendilerine uygun olan pozisyonlarda çalışmak için devlet kurumlarına başvurabilir.

Çalgı Yapım mezunlarının kamuda iş olanakları var mıdır?

Farklı kurum ve kuruluşlar ile şirketlerde çalışabilen Çalgı Yapım Bölümü mezunları, KPSS sınavına katılım sağlayarak kamu kuruluşlarında da iş bulabilir. Devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarda Akordör/Çalgı Yapımcı olarak çalışmak isteyen bireylerin iş bulma olasılıkları yüksektir. Ayrıca TRT ile TRT'ye bağlı olan alt kuruluşlarda çalışıldığı zaman da çalgı yapımcıların devlete bağlı olarak görev almaları mümkün olur.

Çalgı Yapım mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

4 yıllık bir lisans programı olan Çalgı Yapım Bölümünün mezunları, kamu kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de pek çok alanda görev alabilir. Dolayısıyla bu bölümün müzik alanındaki önemi göz önünde bulundurulduğu zaman çalgı yapımcıların özel sektörde kendilerine uygun olan pozisyonlarda rahatlıkla çalışabilecekleri söylenebilir. Çalgı yapımcılar özel sektörde gerek müzik prodüksiyon şirketlerinde gerek ise organizasyon şirketlerinde iş bulabilir. Ayrıca bu bölümün mezunlarının enstrüman mağazalarında görev alarak mesleklerini icra edebilecekleri de bilinir.