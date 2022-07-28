EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

27.07.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü ülkemizde sadece beş üniversitede bulunmaktadır. Bu bölümde okumak isteyen veya meslek hakkında bilgi almak isteyen pek çok üniversite adayı bulunuyor. Bu bağlamda merak edilen astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar sorusunu yanıtladık.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü, Türkiye’de Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam beş üniversitede bulunur.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü nedir?

Astronomi ve uzay bilimleri, evreni araştırmaya ve evren üzerinde nerede bulunduğumuzu bilmeye yarayan bir bilim dalıdır. Evrende bulunan yakın ve uzak tüm galaksileri inceleyen ve buldukları verileri geliştiren bilim dalı olarak da bilinir. Fakülte olarak fen fakültesine bağlıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümünün eğitim süresi dört yıldır ve bir lisans bölümü olarak tanımlanır. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü ülkemiz üniversitelerinde 2020 yılında açılmıştır. Bölümden mezun olan insanlar astronom veya gökbilimci unvanını kazanır.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Uzay Araştırmaları
  • Fizik
  • Kimya
  • Küresel Astronomi
  • Güneş Sistemi
  • Astrofizik
  • Kuantum Fiziği
  • Güneş Fiziği
  • Yüksek Enerji Astrofiziği
  • Optik Laboratuvarı
  • Astronomi Tarihi

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?

Eğitimini başarıyla tamamlayan astronomlar, eğitim sırasında kazandıkları bilgilerini uzay ve gök bilimi konusunda gerçekleştirilen pek çok girişimde kullanabilir ve kazanç sağlayabilirler. Astronomi ve uzay bilimleri mezunları iş imkanları ülkemizde sınırlı kalabiliyor. Çünkü bölüm çok taze ve iş alanı da henüz ülkemizde gelişmekte olan bir iş alanıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Astronomi ve uzay bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları vardır. TÜBİTAK Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü bu alanda mezun olan astronomlara iş sağlayabilir. KPSS'den alınan puanlar ise kamuda iş sahibi olmanın temel anahtarıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için çok fazla değil. Fakat astronomlar bu alanda kendi girişimlerini oluşturarak pek çok devlet destekli hibe veya faizsiz kredi şansı bulabilirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!
YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

Tavuk ayağı yemek ne demek? TDK sözlükte tavuk ayağı yemek deyiminin anlamı nedir?

AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022!

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

PMYO mülakatları ne zaman 2022?

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.