Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü, Türkiye’de Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olmak üzere toplam beş üniversitede bulunur.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü nedir?

Astronomi ve uzay bilimleri, evreni araştırmaya ve evren üzerinde nerede bulunduğumuzu bilmeye yarayan bir bilim dalıdır. Evrende bulunan yakın ve uzak tüm galaksileri inceleyen ve buldukları verileri geliştiren bilim dalı olarak da bilinir. Fakülte olarak fen fakültesine bağlıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümünün eğitim süresi dört yıldır ve bir lisans bölümü olarak tanımlanır. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü ülkemiz üniversitelerinde 2020 yılında açılmıştır. Bölümden mezun olan insanlar astronom veya gökbilimci unvanını kazanır.

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Uzay Araştırmaları

Fizik

Kimya

Küresel Astronomi

Güneş Sistemi

Astrofizik

Kuantum Fiziği

Güneş Fiziği

Yüksek Enerji Astrofiziği

Optik Laboratuvarı

Astronomi Tarihi

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?

Eğitimini başarıyla tamamlayan astronomlar, eğitim sırasında kazandıkları bilgilerini uzay ve gök bilimi konusunda gerçekleştirilen pek çok girişimde kullanabilir ve kazanç sağlayabilirler. Astronomi ve uzay bilimleri mezunları iş imkanları ülkemizde sınırlı kalabiliyor. Çünkü bölüm çok taze ve iş alanı da henüz ülkemizde gelişmekte olan bir iş alanıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

Astronomi ve uzay bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları vardır. TÜBİTAK Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü bu alanda mezun olan astronomlara iş sağlayabilir. KPSS'den alınan puanlar ise kamuda iş sahibi olmanın temel anahtarıdır.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için çok fazla değil. Fakat astronomlar bu alanda kendi girişimlerini oluşturarak pek çok devlet destekli hibe veya faizsiz kredi şansı bulabilirler.



