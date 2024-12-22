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Emlak zengini olarak anılan Emrah, Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.12.2024 15:13
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Etiler ve Levent civarında 200'e yakın evi olduğu iddiaları bulunan Emrah bu sefer Dubai'ye gitti. Emlak zengini olduğu bilinen Emrah'ın Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldığı iddia edildi.

Emlak zengini olarak anılan Emrah, Dubai'den 3.5 milyon dolara ev aldı!

Şarkıcı Emrah gayrimenkule olan yatırımlarıyla tanınan bir isim. Emrah yeni yatırımıyla gündeme geldi. Milliyet'ten Abdullah Malkoç'un haberine göre, özel uçakla dünya turnesine çıkan Emrah, soluğu Dubai'de aldı.

Yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren sanatçı, bu kez de David-Victoria Beckham çifti, Kim Kardashian, Will Smith, Madonna ve Justin Bieber'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin ev sahibi olduğu lüks rezidanstan kendisine daire baktı.

Yatırım fırsatları için profesyonellerle çalışan Emrah, beğendiği evin ön sözleşmelerini imzalayarak süreci başlattı.

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122 MİLYONLUK EV

Sanatçının, Dubai'deki evinin değerinin yaklaşık 3.5 milyon dolar (122 milyon 750 bin TL) olduğu öğrenildi. Türkiye'ye dönerek konser programına devam eden Emrah, yeni yılda dinleyicilerinin karşısına sürprizlerle çıkacağının müjdesini verdi.

Anahtar Kelimeler:
emrah
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