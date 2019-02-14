Emmanuel Emenike'den çok konuşulacak Sevgililer Günü paylaşımı!

Sevgililer Günü paylaşımına bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emmanuel Emenike de katıldı. Ünlü futbolcu, Instagram hesabından 2014 Nijerya güzeli eşiyle samimi poz vererek şu notu paylaştı;

HEP HAYAL ETTİĞİM ŞEYDİ

"Senin gibi, şefkatli ve sevecen biriyle hayatım, hep hayal ettiğim şeydi. Hayatımdaki o kişi olduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Mutlu Sevgililer Günü, benim özelim."

2013 GÜZELİNİ BIRAKIP 2014 GÜZELİYLE EVLENMİŞTİ

Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.