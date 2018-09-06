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Emmanuel Emenike futbolu bırakıyor iddiası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Futboldan çok çıkardığı sorunlarla gündeme gelen ve bir türlü dikiş tutturamayan Emmanuel Emenike'nin, henüz 31 yaşında futbolu bırakacağı iddia edildi.

Emmanuel Emenike futbolu bırakıyor iddiası

Transfer dönemide hiçbir takıma imza atmayan Emmanuel Emenike ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın futbolu bırakabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin iki kez kiralık gönderip ardından Olympiakos'a sattığı Emenike, Yunanistan'da da tutunamamış ve İspanyol ekibi Las Palmas'a gönderilmişti. İspanya'da da krizlerle gündeme gelen Nijeryalı, Olympiakos tarafından serbest bırakıldı. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
emenike Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Olympiakos

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