Emmanuel Emenike futbolu bırakıyor iddiası

Transfer dönemide hiçbir takıma imza atmayan Emmanuel Emenike ile ilgili şok bir iddia gündemi sarstı. 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın futbolu bırakabileceği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin iki kez kiralık gönderip ardından Olympiakos'a sattığı Emenike, Yunanistan'da da tutunamamış ve İspanyol ekibi Las Palmas'a gönderilmişti. İspanya'da da krizlerle gündeme gelen Nijeryalı, Olympiakos tarafından serbest bırakıldı. (TAKVİM)

