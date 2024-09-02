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Emmanuel Emenike, Victor Osimhen'i Fenerbahçe'ye davet etti! "Bizimle tarih yaz"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.09.2024 20:42
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Transfer sezonun bitmeden Galatasaray bombayı patlattı. Teknik ekip dünyaca ünlü golcü Victor Osimhem'i transfer için İtalya'ya gitti. Napoli'de lisansı çıkarılmayan yıldız golcü Victor Osimhen için 1 yıllık kiralama konusunda İtalyan ekibiyle anlaştı. Galatasaray'ın İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Victor Osimhen için Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe'ye çağrıda bulundu.

Emmanuel Emenike, Victor Osimhen'i Fenerbahçe'ye davet etti! "Bizimle tarih yaz"

Transfer sezonu çalışmalarına son anda hız veren Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i radarına aldı. Yıldız golcü için sarı-kırmızılı yönetim İtalya'ya gitti.

EMENİKE'DEN OSİMHEN'E ÇAĞRI: BİZİMLE TARİH YAZ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Victor Osimhen'e Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Victor Osimhen'i Fenerbahçe'ye davet eden Emenike, "Osimhen Fenerbahçe Nijerya'dır. . En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yap." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraflarlar, Emenike'nin bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdrıdılar.

İSTANBUL'A GELİYOR!

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.

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futbol galatasaray
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