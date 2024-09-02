Emmanuel Emenike, Victor Osimhen'i Fenerbahçe'ye davet etti! "Bizimle tarih yaz"

Transfer sezonu çalışmalarına son anda hız veren Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i radarına aldı. Yıldız golcü için sarı-kırmızılı yönetim İtalya'ya gitti.

EMENİKE'DEN OSİMHEN'E ÇAĞRI: BİZİMLE TARİH YAZ

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Victor Osimhen'e Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Victor Osimhen'i Fenerbahçe'ye davet eden Emenike, "Osimhen Fenerbahçe Nijerya'dır. . En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yap." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraflarlar, Emenike'nin bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdrıdılar.

İSTANBUL'A GELİYOR!

DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.