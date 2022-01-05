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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na ziyaret

05.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Diyarbakır Valisi Karaloğlu'na ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​​Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere bölgeye gelen Aktaş ve beraberindeki 7 ayrı birimin daire başkanı, Vali Karaloğlu ile makamında görüştü.

Kent ile bölgedeki huzur ve güvenlik konusunda istişarelerde bulunulan görüşme sonrası Karaloğlu, Aktaş ile daire başkanlarına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş ise misafirperverliğinden dolayı Karaloğlu'na teşekkür etti.

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