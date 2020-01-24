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Emniyet Müdürü Şenocak, temizlik işçilerinden destek istedi

MERSİN HABERLERİ  | 24.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Mut Emniyet Maüdürü Zafer Şenocak, temizlik işçilerinden, suç unsuru gördüklerinde kendilerine bildirmelerini istedi.Şenocak, Mut Belediye Sineması salonunda temizlik işçileriyle bir araya geldi.

Emniyet Müdürü Şenocak, temizlik işçilerinden destek istedi

Mut Emniyet Maüdürü Zafer Şenocak, temizlik işçilerinden, suç unsuru gördüklerinde kendilerine bildirmelerini istedi.
Şenocak, Mut Belediye Sineması salonunda temizlik işçileriyle bir araya geldi. Polis Merkezi Amiri Komiser Cemil Yılan’ın da katıldığı toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, “Sabahın erken saatlerinde sokak ve caddelerde karış karış göreviniz gereği dolaşan sizlerden olaylarla ilgili katkı bekliyoruz. Sizlerden biraz polis gözüyle çevreye bakabilmenizi istiyoruz. Polisin hem önleyici hem de adli görevleri var. Şimdi bizim önleyici görevlerimiz ve adli polislik yaparken de görevlerimize katkı sağlayacak durumdasınız. Burada önleyici görevleri örnek veriyorum. Siz her sokağa her caddeye girip çıkıyorsunuz. Sokakta eşi tarafından darp edilen kadının çığlıklarını duyabilirsiniz. Sizi herhangi bir yere park etmiş ve orada uzun zamandır alınmamış olan bir aracı görebilirsiniz. Çöp konteynırlarını boşaltırken çöpte bulunan bir enjektörü, bir serum lastiğini görebilirsiniz. Belki size bunlar bir şey ifade etmiyor ama bunlar eroin denen uyuşturucu maddeyi kullanan veya kullandıranların malzemeleridir. Veya herhangi bir suç oluşturacak bir şeylere rastlayabilirsiniz. Parkta sürekli kalan kimsesiz vatandaşın orada niye bulunduğunu bilemeyebilirsiniz. Bizzat suç olan şeyleri bize, karakola, emniyete telefon edip söyleyebilir ve bizleri göreve davet edebilirsiniz. Özellikle çevreden duyduğunuz bir gürültü, yerinden alınmayan bir araç veya üzerinde plakası olmayan bir araç, genç yaşta çocukların uyuşturucu için bir araya geldikleri yapılar. Sizlerden bunun gibi suç unsuru olan şeyleri bizlere anında bildirerek bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz” dedi.
"Sizlere kapımız her zaman açık" diyen Şenocak, “Sizler bizlerin baş tacısınız. Bu tür şeylerde bize yardımcı olmak ve olaylardan bizi haberdar etmenizi istiyoruz. Yalnız sizler olaylara müdahale etmeyin bize anında bildirin” diye konuştu.

Emniyet Müdürü Şenocak, temizlik işçilerinden destek istedi

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