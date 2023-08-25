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Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde

25.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

Muğla'da konuşlanan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri, İl Emniyet Müdürlüğünün hizmetinde görev alıyor.

Trafik denetimini yapan helikoptere binen Anadolu Ajansı (AA) ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Oraca-Dalaman ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

"Emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye Turizm trafik helikopter denetim

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

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