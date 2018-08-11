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Emre Akbaba, Alanyaspor'un Sivasspor'la oynayacağı maçın 11'inde olmayacak!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.08.2018 17:42 | Son Güncelleme

Emre Akbaba'da flaş bir gelişme yaşandı! Galatasaray'a transferi tartışma konusu olan Emre Akbaba, Sivasspor maçında ilk 11'de yer almayacak.

Emre Akbaba, Alanyaspor'un Sivasspor'la oynayacağı maçın 11'inde olmayacak!

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Aytemiz Alanyaspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Genç futbolcu da Galatasaray'a gelmek isterken kulüpler arasında bonservis bedeli konusunda henüz anlaşma sağlanamadı. Alanyaspor'un bu akşam Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi de Emre Akbaba konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Futbolarena'da yer alan habere göre; Spor Toto Süper Lig'in 2018/19 sezonunda Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın bu karşılaşmada ilk 11'de görev alamayacağı öğrenildi.

Bu gelişmenin ardından Emre Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak konusu...

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Emre Akbaba Galatasaray

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