SPOR

Emre Akbaba ameliyat edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2019 20:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi.

Emre Akbaba ameliyat edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Liv Hospital'da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine de yer verildi.

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Galatasaray Emre Akbaba

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