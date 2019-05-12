Emre Akbaba ameliyat edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Liv Hospital'da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine de yer verildi.

