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Emre Akbaba'dan Galatasaray yönetimine şok cevap

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2021 10:07 | Son Güncelleme

Alanyaspor'da oynadığı dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği Emre Akbaba, sonunda sarı-kırmızılılara imza atmıştı. Aslan'ın 4 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle kadrsuna kattığı Emre Akbaba, iki tane ağır sakatlık geçirdi ve bu sezon formasına kavuşmasına rağmen eski performansını gösteremedi. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyla sözleşme görüşmelerini sürdürürken şoke eden bir yanıt aldı.

Emre Akbaba'dan Galatasaray yönetimine şok cevap

Galatasaray'a çok büyük bir sükseyle gelen Emre Akbaba, yaşadığı talihsiz sakatlıkların da büyük etkisiyle beklentilerin altında bir süreç geçirdi. Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu sona erecek Emre Akbaba ile yeni kontrat görüşmeleri sırasında anlaşmazlık çıktı.

YÖNETİMİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-kırmızılı camianın her zaman her yerde sahip çıktığı, gücünü arkasında hissettirdiği hatta çok büyük kişisel başarılar yakalamadan "Cimbom bom'un çocuğu" unvanını verdiği Emre Akbaba sözleşme uzatma görüşmeleri sırasında yönetimi, hayal kırıklığına uğrattı.

EMRE'DEN ŞOK YANIT

Mevcut sözleşmesi 1 milyon 750 bin Euro olan Emre Akbaba, 18 Ağustos 2018'de kontrat yaptığı zaman Euro kuru 6,8'di. Yönetim Emre'ye yeni sözleşmesini yine o dönemin kuru baz alınarak yani; 1 milyon Euro üzerinden teklif etti. Ancak tecrübeli futbolcu güncel kurdan 1.5 milyon Euro istediğini bildirdi. Emre ile tekrar görüşülecek ama Galatasaray 1 milyon Euro'luk tekliften yukarı çıkmak istemiyor.

TERİM İSTEDİĞİ KATKIYI ALAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba'yı sol açıkta da merkezde de santrfor arkasında da deniyor ancak; Emre'den beklediği katkıyı hiçbir bölgede alamadı. Bu sezon gol atamayan ve sadece bir asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında süre almadı.

BONSERVİSİ İÇİN 4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Emre Akbaba, Fenerbahçe yerine Galatasaray'a imza atmasıyla birlikte sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmıştı. (Ajansspor)

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