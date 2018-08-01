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Emre Akbaba için Fenerbahçe de devreye girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Galatasaray’a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor’a cazip bir teklifle gitti. 2 milyon Euro ile bir yerli futbolcu önerildi. Bu sezon 3 büyük kulüpten birinde oynamayı arzulayan 25 yaşındaki Emre Akbaba için yerli futbolcu önerisi kabul edilmezse Aatıf'ın teklif edileceği de öğrenildi.

Emre Akbaba için Fenerbahçe de devreye girdi

Genç futbolcular dışında yabancı transfer haberleriyle sürekli gündeme gelen Fenerbahçe, sezonun yerli bombasını patlatmak üzere harekete geçti. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.

EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK

Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR

Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig alanyaspor Fenerbahçe Galatasaray Emre Akbaba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
lan arkadaş amma da şişirdiler bunu bee bu çocuk büyük takım futbolcusu değil
fenerbahçe orta alan yeterince kalabalık josefi topalı gulianoyu gonderelim gitsin
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