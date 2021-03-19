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Emre Akbaba: Lig daha bitmedi

19.03.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Emre Akbaba, Rizespor maçının sonrasında konuştu.

Emre Akbaba: Lig daha bitmedi

Galatasaray'da Emre Akbaba, Rizespor'a 4-3 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Öne geçmelerine rağmen yenildiklerini belirten Emre, "Top bizdeyken iyi oynayan takımdık. Rakibe pozisyonları biz verdik. İlk 2 golde hataları biz yaptık. Çok üzgünüz. İlk dakikada geri düştük ama çok iyi mücadeleyle öne geçtik. Sonra maçı vermek çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk inancının sürdüğünü söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Panik havası yoktu. Süre olduğunu biliyorduk. Sonuçta mağlup olduk. Mücadeleye devam edeceğiz. Lig daha bitmedi." diye konuştu.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
o iş bitti koçum.Daha bi hafta da bay geçicen.Beşiktaş uçar gider.
sen bitiksin ,Babel, bitik lig bitmedi de siz hala terimden forma versin diye baskı yapıp onunda kafasını karıştırıyorsunuz.
şampiyonluk için henüz erken tabi ama bu kelimeye bayılıyorum Beşiktaş şampi...

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