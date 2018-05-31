Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu mu? Menajeri açıkladı!

Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu için İstanbul'daki 3 büyük takımın temasları yoğunlaştı.
Kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi olan orta oyuncusunun menajeri Aydın Doğanay gelinen aşama hakkında bilgi verdi.
Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var; ancak şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık. Emre milli takımda; konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık; hiç kimseye söz vermedik" dedi. Emre Akbaba'yla İstanbul'daki 3 büyük takım yanısıra, Başakşehir de ilgileniyor.
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