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Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu mu? Menajeri açıkladı!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 31.05.2018 14:50 | Son Güncelleme

Yaz döneminde transferi en çok merak edilen isim hiç kuşku yok ki Emre Akbaba olacak.

Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oldu mu? Menajeri açıkladı!

Alanyaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu için İstanbul'daki 3 büyük takımın temasları yoğunlaştı.

Kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi olan orta oyuncusunun menajeri Aydın Doğanay gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var; ancak şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık. Emre milli takımda; konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var. Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşmadık; hiç kimseye söz vermedik" dedi. Emre Akbaba'yla İstanbul'daki 3 büyük takım yanısıra, Başakşehir de ilgileniyor.

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Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba alanyaspor Aydın Doğanay

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fener bitirir adamı evlat unutma bunu diğer tğm takımlara gidebilirsin
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