Emre Akbaba paylaşımı, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Galatasaray'da dönüşü merakla beklenen Emre Akbaba'dan yeni haberler geldi.

Galatasaray'da geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı kritik bir mücadele oynanırken Emre Akbaba tahlihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Girdiği ikili mücadele sonrası milli futbolcunun kaval kemiği kırıldı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından Emre Akbaba bireysel çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın doktoru Yener İnce sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile son durum hakkında bilgi verdi. İnce, "Aslan parçası henüz çok erken ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.4 milyon Euro'ya transfer edilen milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 3 gol, 4 asist üretti.





