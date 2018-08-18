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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti.

Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı ve dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Emre Akbaba, sağlık kontrolünden geçti. Emre Akbaba’nın sağlık kontrolünde Galatasaray Kulübü yetkilileri de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Emre Akbaba Galatasaray

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