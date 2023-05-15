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Emre Altuğ babasını toprağa verdi! Eski eşi Çağla Şıkel yalnız bırakmadı

15.05.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Orhan'a Emre Altuğ babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Babasını toprağa veren başarılı oyuncu ve şarkıcıya iki çocuğunun annesi Çağla Şıkel destek oldu. Cenazeye annesiyle katılan Şıkel eski eşini yalnız bırakmadı.

Emre Altuğ babasını toprağa verdi! Eski eşi Çağla Şıkel yalnız bırakmadı

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ baba acısıyla sarsıldı .Emre Altuğ, babasının ölümüyle sarsılmıştı. Altuğ'un zatürre tedavisi gören babası emekli diş hekimi Tuncer Altuğ, 12 Mayıs'ta 90 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Acı haberin ardından yasa boğulan Emre Altuğ, İstanbul'da gerçekleştireceği konserini ertelemişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Altuğ'un babası Tuncer Altuğ, son yolculuğuna uğurlandı.

Tuncer Altuğ, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Ekran Alıntısı

ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ ORADAYDI

Emre Altuğ'u acı gününde eski eşi Çağla Şıkel, eski kayınvalidesi Asuman Şıkel ve emekli futbolcu Tümer Metin yalnız bırakmadı.

Emre Altuğ'un acı günü! Çağla Şıkel yalnız bırakmadı - Magazin haberleri
Cenazenin başından bir an olsun ayrılmayan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, tören boyunca birbirlerine destek oldu.

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