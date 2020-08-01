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Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel’le evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, “Çağla’yla bundan sonraki hayatımızda da görüşmek üzere ayrıldık" diye konuştu.

Emre Altuğ: Çocuklarımız için Çağla’yla yakınız

Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının konuğu Emre Altuğ oldu.
Çağla Şıkel’le evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Altuğ, “Çocuklar boşanmamızın sıkıntısını yaşamıyor. Zaten çok yakın oturuyoruz. Özellikle bunu istedik. Çağla’yla bundan sonraki hayatımızda da görüşmek üzere ayrıldık. Bunu da başarabildik. Oğullarımızın mutluluğu önemli” dedi.

Altuğ ayrıca Sezen Aksu sayesinde şarkıcı olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

"Sezen vokallik teklif etti. Oyuncu olmak istediğim için kabul etmedim. Sezen ise ‘Sen şarkıcısın. Bundan kaçamayacaksın’ dedi.”


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