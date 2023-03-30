Emre Altuğ ile 'Sevgili ile görüntü vermeme' sözleşmesi imzaladı mı? Çağla Şıkel bakın ne dedi

2008'de şarkıcı Emre Altuğ ile evlenen ve iki çocuğu olan Çağla Şıkel evliliğini 2015'te noktaladı. O zamandan beri eski kocasıyla iyi bir ilişkisi olan Şıkel aşk hayatını da gözlerden uzak tutuyordu.

Öyle ki bu durum farklı söylentilere sebep oldu. Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile boşanırken 'Sevgili ile görüntü vermeme' sözleşmesi imzaladığı iddia edilmişti.

EMRE ALTUĞ İLE SÖZLEŞME YAPTI MI?

Yalı Çapkını ile ekranda olan Emre Altuğ ile aralarında; boşandıktan sonra oğullarının magazinsel olaylardan etkilenmemesi için yeni aşklarıyla görüntü vermemek üzere boşanma protokolü olduğu iddialarıyla alakalı ilk kez konuşan Şıkel konuya noktayı da koydu.

Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli ile görüntülendi. 2. Sayfa'nın haberine göre; sevgilisini artık gizlemeyen güzel isim Emre Altuğ ile sözleşme sorularına da, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi” karşılığını verdi.



