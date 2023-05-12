Emre Altuğ'un acı günü! Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti

Yalı Çapkını dizisinde Orhan'a hayat veren Emre Altuğ acı haberle yıkıldı.

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor. Emre Altuğ ve eski eşi Çağla Şıkel'den de henüz bir açıklama gelmedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.



