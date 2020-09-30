Emre Aşık basın açıklaması yaptı! 'Yağmur nafakayı alıp tetikçiye ödeme yapıyor'

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne önceki gün giden eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Ortaya çıkan iddialar sonrası Emre Aşık bir basın açıklaması yaptı. "Allah'tan başka kimseden korkmuyorum" diyen Aşık " Boşanma davasında yayın yasağı var ama çocuklarımın geçici velayetini aldım. Önceliğim buydu.Çocukların pedagog süreçleri devam ediyor. Her geçen gün daha iyi oluyorlar" dedi.

NAFAKAYLA ÖLÜM PLANI

Aşık'ın avukatı ise "Hanımefendiye ödenen nafaka var. Nafaka ödüyoruz. O nafakayla Emre beyi öldürmek üzere bu plana giriyorlar. Düzce'deki dosyamız içinde kendi beyanında mevcut. 'Ben temin ettim, nafakamın yattığı parayı gittim çektim ve temin ettim' diyor. Nafakanın kaldırılması talebinde bulunduk."

Emre Aşık ailesinin desteğiyle nafakayı ödeyebildiğini söyledi. 'Evlilikte böyle biri olduğunu tahmin etmediniz mi' sorusuna, 'Evliliğim kupastı. O yüzünü göremedim. Hep iyi yüzünü görmeye çalıştım. Çocuklarımın annesidir yapmaz dedim' dedi.