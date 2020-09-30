Emre Aşık basın açıklaması yaptı! 'Yağmur nafakayı alıp tetikçiye ödeme yapıyor'

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne önceki gün giden eski Milli futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın kendisini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu.
Ortaya çıkan iddialar sonrası Emre Aşık bir basın açıklaması yaptı. "Allah'tan başka kimseden korkmuyorum" diyen Aşık " Boşanma davasında yayın yasağı var ama çocuklarımın geçici velayetini aldım. Önceliğim buydu.Çocukların pedagog süreçleri devam ediyor. Her geçen gün daha iyi oluyorlar" dedi.
Aşık'ın avukatı ise "Hanımefendiye ödenen nafaka var. Nafaka ödüyoruz. O nafakayla Emre beyi öldürmek üzere bu plana giriyorlar. Düzce'deki dosyamız içinde kendi beyanında mevcut. 'Ben temin ettim, nafakamın yattığı parayı gittim çektim ve temin ettim' diyor. Nafakanın kaldırılması talebinde bulunduk."
Emre Aşık ailesinin desteğiyle nafakayı ödeyebildiğini söyledi. 'Evlilikte böyle biri olduğunu tahmin etmediniz mi' sorusuna, 'Evliliğim kupastı. O yüzünü göremedim. Hep iyi yüzünü görmeye çalıştım. Çocuklarımın annesidir yapmaz dedim' dedi.
Emre Aşık eski eşinin arkasında bir çete olduğunu da iddia etti.
"Neden öldürmeye çalışıyor" sorusuna ise Aşık 'Bir taşla 3-5 kuş vururum, hem çocuklarımı hem de para alırım diye düşünüyor herhalde. Başka ne olabilir ki' şeklinde cevap verdi.
Emre Aşık'ın avukatı "Emre ve çevresi tehdit ediliyor. Bakıcılar, okuldaki öğretmenler hepsi tehdit edildi. Onlar da şikayetçi ve şahsi davaları devam ediyor" dedi.
Avukat açıklamasının devamında ise "Erdi Sungur bana ulaştı. İki gün içerisinde Baycan Şenürek'in Emre Bey'in ablalarını, beni ve Emre Bey'i öldüreceğini söyledi. Ona çok itibar edemedik ilk başta. Ancak daha sonra kendisi karakolu arıyor. Bunun üzerine savcılık harekete geçiyor" dedi.
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