MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Aşık'tan kan donduran sözler! "Mesajda beni öldüreceği yazıyordu"

Emre Aşık'tan kan donduran sözler! "Mesajda beni öldüreceği yazıyordu"

20.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç dahil olmak üzere kendisini öldürmek için planlar yaptığı 3 sanığın yargılandığı davada ifade verdi. Aşık, "Mesajda beni öldüreceği yazıyordu" dedi.

Emre Aşık'tan kan donduran sözler! "Mesajda beni öldüreceği yazıyordu"

Düzce'de eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada Emre Aşık, talimatla Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi. Aşık ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen talimat duruşmasına şikayetçi Emre Aşık ile avukatları Funda Sadıkahmet ve Hasan Tahsin Cevizoğlu katıldı.

-emre-asik-sikayetci-olarak-dinlendi-mesajda-beni-oldurecegi-yaziyordu_2718_dhaphoto2

"MESAJDA BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ YAZIYORDU"

Emre Aşık, Yağmur Aşık'ın eski eşi olduğunu, sanık Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirterek "Sadece eşimin önceden hikaye durumunda ilk başta 'Aile dostum' diye bahsettiği, ardından da 'Kocam' diye bahsettiği kişi olarak tanıyorum. Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur. Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Aynı zamanda Erdi Sungur denilen kişi 155'i aramıştır. Erdi de dosyada sanıktır, sonrasında ben şikayetçi oldum. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.
-emre-asik-sikayetci-olarak-dinlendi-mesajda-beni-oldurecegi-yaziyordu_2718_dhaphoto1

"EMRE AŞIK'I ÖLDÜRTÜP BOŞANMADAN MİRASTAN PAY ALMAK İSTEDİ"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ise "Müvekkilimizin boşanma aşamasında olduğu dönemde eski eşi Yağmur müvekkilimizi öldürtüp tabiri caizse bir şekilde boşanmadan ölmesini sağlayıp mirastan pay almak istemiştir. Bu nedenle asıl dosyada dinlettiğimiz tanık, Erdi isimli kişiyi para karşılığı müvekkilimi öldürtmek üzere tuttuğuna ilişkin ifade de vermiştir, daha sonra bize bir ihbar geliyor. Yağmur Aşık ile Erdi Sungur'un müvekkilimizi öldürmek üzere silahlarla hazır olduğuna dair biz de jandarma ile irtibata geçiyoruz ve bu ilk olay teşebbüs aşamasında oluyor. O dönem Yağmur hamile olduğu için serbest kaldı, Erdi ise tutuklandı. Erdi cezaevindeyken bize haber göndererek pişman olduğunu söyledi. Tahliye olduktan sonra da müvekkilimin de anlattığı gibi olay günü bana ulaşıyor, telefon görüşmesinde bana Yağmur'un müvekkilim Emre'yi öldürtmek üzere Baycan Şentürk'le anlaştığını söylüyorum" diye konuştu.

Avukat Sadıkahmet "Erdi yakalanınca Baycan devreye giriyor, Baycan yarım kalan işi tamamlamak istemiştir. Erdi ihbar edince de birleşen dosya ortaya çıkmıştır. Şüpheli Yağmur'un henüz müvekkilimden boşanması kesinleşmemiştir. Baycan'la da samimiyeti karı-koca ilişkisidir. Yağmur ondan hamiledir, olay bu şekildedir. Müvekkilimizin can güvenliği tehlikededir, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Müşteki beyanları alındıktan sonra duruşma sonlandırıldı. Hakim Emre Aşık'a "Geçmiş olsun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
Tekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmişTekirdağ'da mide bulandıran olay! İki kız çocuğunu da taciz etmiş
Canlı yayınında anne oğlun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat ettiCanlı yayınında anne oğlun ilginç kavgası! "Türkiye'de kız mı kalmadı" diye feryat etti
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Sarnıç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

İttifakların oy oranıyla ilgili çok çarpıcı iddia!

KYK Yurdunda protesto: Ekrem İmamoğlu harekete geçti

KYK Yurdunda protesto: Ekrem İmamoğlu harekete geçti

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.