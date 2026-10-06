Sevdiğim Sensin 20. bölüm fragman izle! ''Tam bir hayal kırıklığı''

Ay Yapım imzalı, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı reyting rekortmeni dizi “Sevdiğim Sensin”in 20. yeni bölümünden ilk fragman geldi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve beğenilen hikayesiyle perşembe akşamlarına damga vuran dizi bu hafta 20. bölümüyle ekrana gelecek. Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü öncesi yayınlanan fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

**SEVDİĞİM SENSİN 20. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

Sevdiğim Sensin 20. Bölüm I 1. Tanıtım "Ne yaptın sen Dicle?"😳 #SevdiğimSensin yeni bölümüyle Perşembe 20.00’de Star’da! ✨ @startv @ayyapim https://t.co/ybeU5twcz3 — Sevdiğim Sensin (@_sevdigimsensin) October 5, 2026

Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragmanı seyircisini bu defa tatmin edemedi. Dizi takipçileri; 'Yine mantıksız senaryolar', 'Hayal kırıklığı', 'Dicle köyüne dönsün', 'Bu kadar eleştiriden sonra yine düzgün bir bölüm yazılmamış', 'Fragman verilmemesi daha iyi olurdu' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Erkan, babasıyla ilgili sırrı öğrenmenin eşiğine gelirken İnci herkesi şaşırtacak yeni bir bilgi ortaya atar. Dicle’yi suçlu göstermeyi ve onu hayatlarından göndermeyi amaçlayan İnci’nin planı ise beklemediği şekilde ters teper. Erkan, yaşananların ardından işlerine daha sıkı sarılır ve şirketi kurtarmaya odaklanır. Dicle’den uzaklaşmak yerine ona daha da yakınlaşır.



Dicle ise Erkan’la ilgili sırrı taşımanın öfkesini ve ağırlığını giderek daha fazla hisseder. İnci’ye karşı öfkesi büyürken ikili arasındaki rekabet de iyice kızışır. Dicle, bu kez İnci’yi zor durumda bırakacak ve asla onaylamayacağı bir etkinlik planlar.

Tahir, ilk kez beklenmedik bir hamle yapar. Şirket konusunda işler kendi lehine dönmeye başlamışken bu kez bambaşka bir şeyin peşine düşer ve özellikle Derya için bir sürpriz hazırlar. Ancak bu yolculuk, Tahir’in Derya’nın geçmişine dair kimsenin bilmediği bir gerçeği öğrenmesine neden olur.

Ali Cabbar ise Derya’yla ilgili öğrendiği yeni bir detayla bütün intikam planlarını gözden geçirmek zorunda kalır. Bir yandan da ustalıkla kurduğu planı devreye sokarak Aldur Köşk’e hiç beklenmedik bir hamleyle gelir. İnci artık iyice köşeye sıkışmıştır.

Erkan, Esat’ın sağlık sorunları nedeniyle yarım bıraktığı dev bir projenin peşine düşer. Bu yolda en büyük yardımcısı Sinem olur. Ancak Erkan ve Sinem arasındaki yakın iletişim, Dicle’yi giderek daha fazla rahatsız eder. Erkan’ın işi bağladığı yemekte ise Dicle, hiç söylememesi gereken bir şeyi söyleyerek Erkan’ı zor durumda bırakır.