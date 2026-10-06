Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan'ın son haline yorum yağdı

Yıldız Kaplan, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş’le birlikte rol aldığı ‘Tatlı Kaçıklar’ dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuğun ardından müziğe de yönelen Kaplan, 2002 yılında ‘Gönül Borcu’ adını verdiği ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

İkinci albümü Sayende ile büyük bir çıkış yakaladı ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

3 yıl sonra Şehrazat ve Sezen Aksu gibi isimler ile çalıştığı Işıl Işıl albümü yayınlandı. 21 mart 2008 tarihinde iş insanı Celal Kopuz ile evlendikten sonra Motive adlı albümünü piyasaya sürdü.

Şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Yıldız Kaplan son haliyle gündem oldu. Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan Kaplan, şimdilerde 55 yaşında. 2 çocuk annesi olan Yıldız Kaplan’ın 3 torunu var.

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Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan’ı görenler; 'yıllara meydan okunuyor', 'yıllar onu es geçmiş' gibi yorumlar da bulundular.