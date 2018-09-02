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Emre Aşık ve Yağmur Aşık, darp edildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Dostluk maçı için Çanakkale'ye gelen ünlü futbolculardan Emre Aşık, feribot sırası nedeniyle başlayan tartışmada darp edildi. Yaşanan arbedede Aşık'ın eşi de yaralandı. İlk tedavileri Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.

Emre Aşık ve Yağmur Aşık, darp edildi!

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda 2018 Troya Yılı kapsamında yapılacak dostluk maçı için çok sayıda yıldız futbolcu Çanakkale'ye davet edildi. Aralarında Ümit Karan, Hasan Kabze, Ergün Penbe gibi isimlerin bulunduğu yıldızlar topluluğunda bulunan futbolcu Emre Aşık, Çanakkale'de talihsiz bir olay yaşadı.

İddiaya göre saat 17.00'da Truva Atı'nın önünde yapılacak olan fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan yıldız futbolcu, Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istedi. Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine ünlü futbolcunun eşi Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek hakaret etti. Feribot için sıra bekleyen araçların şoförleri ve çevredeki esnafın da gelmesiyle kavga büyüdü. Yaşanan arbedede Emre Aşık ve eşi yaralandı. İlk tedavileri ise Eceabat'ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu'nda ifade verdi.

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Emre Aşık Yağmur Aşık darp feribot sırası

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