Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç kavgası sürüyor! Kızlarından kan donduran ifadeleri!

Boşanma davaları çekişmeli bir şekilde süren eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç hakkında ortaya çıkan iddialar kan dondurucu. İddiaya göre eski milli futbolcu Aşık bir gün Yağmur Sarnıç evde yokken eşyalarını almaya gidiyor ve çocuklarının darp edildiğini görüyor. Bakıcı S.S. çocukları annesinin dövdüğünü söylüyor. Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç ise çocukları bakıcılarının dövdüğünü söyleyerek canlı yayında şöyle bir hikaye anlatıyor: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü. O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor."

'ANNEM BİZİ ÖLDÜRÜM' Yağmur Sarnıç'ın bu iddiasının ardından Emre Aşık, sosyal medyada öyle bir video yayınlıyor ki küçük kızın söyledikleri izleyenleri şoke ediyor. Videoda 3 yaşındaki çocuk, babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve ''Anne bizi öldürür'' sözleri gündeme bomba gibi düştü. Emre Aşık, eşyalarını almak için gittiği evde çocuklarını darp edilmiş şekilde görmenin ardından boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor. OKUL MÜDÜRÜNDEN KAN DONDURAN İFADE Okula giden çocuklardan Elvin'in okul müdürü A.D. tanık ifadesinde söyledikleri ise kan dondurucu: "E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük.