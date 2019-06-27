MAGAZİN

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç kavgası sürüyor! Kızlarından kan donduran ifadeleri!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Çekişmeli bir boşanma sürecinde olan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Elvin'in annesinin onu öldüreceğini söylediği video olay oldu. Elvin'in okul müdürünün ifadesi ise kan dondurdu. Tüm bunların yanında çiflerin kavgalarına çocuklarını dahil etmesi ise eleştirilerin odağı oldu.

Boşanma davaları çekişmeli bir şekilde süren eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç hakkında ortaya çıkan iddialar kan dondurucu.

İddiaya göre eski milli futbolcu Aşık bir gün Yağmur Sarnıç evde yokken eşyalarını almaya gidiyor ve çocuklarının darp edildiğini görüyor. Bakıcı S.S. çocukları annesinin dövdüğünü söylüyor.

Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç ise çocukları bakıcılarının dövdüğünü söyleyerek canlı yayında şöyle bir hikaye anlatıyor: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü.

O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor."

'ANNEM BİZİ ÖLDÜRÜM'

Yağmur Sarnıç'ın bu iddiasının ardından Emre Aşık, sosyal medyada öyle bir video yayınlıyor ki küçük kızın söyledikleri izleyenleri şoke ediyor. Videoda 3 yaşındaki çocuk, babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve ''Anne bizi öldürür'' sözleri gündeme bomba gibi düştü.

3-ckK1

Emre Aşık, eşyalarını almak için gittiği evde çocuklarını darp edilmiş şekilde görmenin ardından boşanmak üzere olduğu altı yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'ın çocuklarını darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İddianamede yer alan fotoğraflarda; çocuklardan birinin sol gözünün üstünde kızarıklık, diğerinin alnında morarma ve kızarıklık olduğu görülüyor.

OKUL MÜDÜRÜNDEN KAN DONDURAN İFADE

Okula giden çocuklardan Elvin'in okul müdürü A.D. tanık ifadesinde söyledikleri ise kan dondurucu:

"E.A. altına kaçırmaya başladı. Eve gitmek istemiyordu. Bana, 'Annem beni döver, bu kakalı kıyafetlerimi görmesin' dedi. Çok agresif olmuştu, herkese zarar veriyordu. Annesine onu pedagoga götürmesini söyledim. Annesi bana, 'Biz pedagogla mı büyüdük, dayak ile büyüdük.

Akşam eve gelince ona gerekeni yapacağım. O bir canavar, ben dövüyorum, söz dinlemezse siz de dövün. Baş edemezseniz geleyim. Tek benden çekiniyor' diye karşılık verdi. Kendisine 'Çocukları dövmeyin' deyince de 'Onu ben doğurdum, istediğimi yaparım' dedi."

Okul müdürü A.D., iddialarını sıralamaya devam etti: "E.A. bir gün okula tornavidayla geldi. 'Bununla annemi ve kardeşlerimi öldüreceğim' dedi. Vücudunda morluklar vardı. 'Beni annem dövdü, ben öleceğim, cennete gideceğim. Allah'a annemi şikayet edeceğim' dedi."

Yağmur Aşık ise suçlamaları kabul etmedi. Bakıcı ile kızını eşyalarını çaldığı için işten attığını, okul müdürü E.A'nın ise Emre Aşık'a ilgi duyduğu için aleyhinde tanıklık yaptıklarını öne sürdü.

İddialar doğrultusunda Yağmur Aşık'ın 8 aydan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Poz verdi, kızı paylaştı! 'Babam geliyor'Poz verdi, kızı paylaştı! 'Babam geliyor'
Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlarGözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç Emre Aşık

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü damat adayının uygunsuz görüntüleri yayılınca...

Mehmet Ali Erbil ile ilgili güzel haberi kızı Yasmin Erbil paylaştı

Poz verdi, kızı paylaştı! 'Babam geliyor'

Haluk Levent, Buket Aydın ile 40'ın konuğu oldu! Duygulandıran Elfida performansı

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Ünlü piyanist Fazıl Say, Antalya'da konser verdi

Antalyalılar akın etti! Fazıl Say fırtınası

Yenenler çiftinden hamilelik pozu

Yenenler çiftinden hamilelik pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.