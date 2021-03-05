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Emre Belözoğlu Christoph Daum'un paylaşımlarına tepki gösterdi

05.03.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Emre Belözoğlu Christoph Daum'un paylaşımlarına tepki gösterdi

Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceği tartışılmaya başlanmasının ardından Sarı-Lacivertli takımın eski teknik adamı Christoph Daum'un sık sık Türkiye paylaşımı yapmasına Sportif Direktör Emre Belözoğlu'ndan tepki geldi.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Sarı-Lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti...

"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi.

EMRE'DEN DAUM'A SERT CEVAP

Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi. (Akşam)

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