Emre Belözoğlu 'dayak yedi' iddialarına öyle bir yanıt verdi ki... "Onu dövme ihtimalim daha yüksek"

Süper Lig'in 33. haftasının kritik mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona ererken Sarı-Kırmızılılar zorlu bir virajı daha kayıpsız dönerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile alakalı çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı.

Çelikler yaptığı açıklamada "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullanırken, Belözoğlu'ndan konuyla alakalı sert bir yanıt geldi.

"MİZACIM SERTTİR AMA..."

343 Digital'e konuşan Emre Belözoğlu açıklmasında, "Ben Emre Belözoğlu olarak medyanın gittiği noktadan artık tedirginlik duyuyorum. Bir yalanı duysan bile teyit ettirmek için uğraşırsın. Ama kaç seferdir aynı şeyi yapıyorlar... Bunlar mitoman, kendi yalanlarına inanıyorlar. Bu söylentinin amortisi bile yok. Bırakın kavgayı tartışma bile söz konusu değil. Benim mizacım serttir. Buna rağmen şimdiye kadar hiçbir öğrencim bana karşı sesini bile yükseltmedi..." dedi.

"ONU DÖVME İHTİMALİM DAHA YÜKSEK"

Öte yandan Belözoğlu Çelikler'e yönelik olarak "Bunu uyduran müptezele elbette gereken yanıtı vereceğim. Şunu yazın; Bu saatten sonra Serdar Ali Çelikler'i dövme ihtimalim, Traore'den dayak yemiş olma ihtimalinden çok daha yüksektir." ifadelerini kullandı.