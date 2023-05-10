7-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası bomba iddia! Tüm stüdyo dondu kaldı... 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'

Süper Lig'in 33. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken lider Galatasaray en yakın takipçisinin puan kaybettiği mücadelede hata yapmadı ve zorlu Başakşehir mücadelesinden Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuç sonrası bitime az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar puan farkını 5'e yükseltirken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. VOLE'de yayınlanan programda karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Çelikler Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

BELÖZOĞLU'NA YUMRUK ATAN İSMİ AÇIKLADI

Çelikler, yaptığı açıklamada, "7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım'a "Bıdı bıdı" yaptın, kovdurttun mu? Kovdurttun. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla." ifadelerini kullandı.

O BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çelikler'in bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Ali Ece, "Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Serdar Ali Çelikler, "Vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz." cevabını verdi.

NE YAŞANMIŞTI?

Ligin 14. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etmesi büyük ses getirirken bu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu oyuncularına ateş püskürürken, yönetime istifasını sunmuş ancak bu istek kabul edilmemişti.

TAKIMDAN GÖNDERİLDİLER

Devre arası transfer döneminde ise Belözoğlu'nun tartışma yaşadığı öne sürülen Hasan Ali Kaldırım, Mounir Chouiar ve Bertrand Traore gibi futbolcular ile yollar ayrılmıştı.

