Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan alıyor! Başakşehir, yıldız isme 3 yıllık imza attıracak...

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekti. Son olarak Wilfried Zaha transferiyle büyük yankı uyandıran sarı - kırmızılılarda oldukça genişleyen hücum hattında bulunan Emre Kılınç'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRMİŞTİ

Forma şansı bulmakta zorlanan futbolcu için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Rams Başakşehir devreye girdi.

ANLAŞMADA BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

Yapılan görüşmeler sonrasında 28 yaşındaki futbolcu, turuncu - lacivertli ekiple anlaşmaya vardı. Emre Kılınç'ın Başakşehir tercihinde Emre Belözoğku ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

Galatasaray ile Başakşehir'in anlaşması halinde Emre Kılınç'ın yeni takımına 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.

