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Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan alıyor! Başakşehir, yıldız isme 3 yıllık imza attıracak...

24.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon çalışmalarına devam eden takımlar, transferdeki hareketliliğine de devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Rams Başakşehir, yaptığı transferlerle hücum hattını oldukça genişleten Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Kılınç'ı gündemine almıştı. Son olarak Wilfried Zaha'yı da kadrosuna katan sarı - kırmızılılardan ayrılmak isteyen Kılınç, adım adım Başakşehir'in yolunu tutuyor. İşte detaylar...

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekti. Son olarak Wilfried Zaha transferiyle büyük yankı uyandıran sarı - kırmızılılarda oldukça genişleyen hücum hattında bulunan Emre Kılınç'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRMİŞTİ

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Forma şansı bulmakta zorlanan futbolcu için teknik direktör Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Rams Başakşehir devreye girdi.

ANLAŞMADA BELÖZOĞLU FAKTÖRÜ

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Yapılan görüşmeler sonrasında 28 yaşındaki futbolcu, turuncu - lacivertli ekiple anlaşmaya vardı. Emre Kılınç'ın Başakşehir tercihinde Emre Belözoğku ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu belirtildi.

Galatasaray ile Başakşehir'in anlaşması halinde Emre Kılınç'ın yeni takımına 3 yıllık imza atacağı kaydedildi.

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