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  4. Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Midtsjö için teklif yapıldı, gitmek istiyor

Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Midtsjö için teklif yapıldı, gitmek istiyor

05.08.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Başakşehir'de transfer temasları sürerken, turuncu lacivertli ekip Galatasaray forması giyen Fredrik Midstjö'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Fredrik Midtsjö

Fredrik Midtsjö

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri açıkladıkları transferlerle taraftarlarını memnun ederken, son şampiyon Galatasaray son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesi sonrası Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azalırken, 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyordu.

SÜRPRİZ TEKLİF

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29 yaşındaki oyuncu için bazı kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalarken, Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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