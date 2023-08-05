Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını alıyor! Midtsjö için teklif yapıldı, gitmek istiyor

Süper Lig'de sezonun başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği de hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri açıkladıkları transferlerle taraftarlarını memnun ederken, son şampiyon Galatasaray son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirmişti.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesi sonrası Fredrik Midtsjö'nün forma şansı azalırken, 29 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyordu.

SÜRPRİZ TEKLİF

29 yaşındaki oyuncu için bazı kulüpler Galatasaray'ın kapısını çalarken, Geçen sezon 3.5 milyon euro'ya transfer edilen Norveçli futbolcuya en ciddi teklif Başakşehir'den geldi. İstanbul ekibi, kiralama isteğini sarı-kırmızılı kulübe iletti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Midstjö'nün de sıcak baktığı transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

