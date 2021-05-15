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Emre Belözoğlu: Gecenin sonunda gündüz var

15.05.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: Gecenin sonunda gündüz var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligin son haftasındaki Kayserispor maçı öncesinde konuştu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN SÖZLERİ

Kolay değildi geçtiğimiz hafta. Gecenin sonunda bir gündüz var. Hayat devam edecek. Fenerbahçe için hiçbir zaman durmayacak. Ana konsantre olmaktan başka yapabileceğimiz bir gerçek yok.

Ufak bir umudumuz var, rakiplerimizin şansı bizden çok daha fazla. 10. maçıma çıkıyorum. Oynadığımız takımların bu 10 haftada hepsinin direkt hedefleri vardı. Mutlu bitirmek, kazanmak istiyoruz. Rakiplerimizin ne yapacağına ondan sonra bakacağız.

Mecbur kaldığımız değişiklikler var, sakatlıklar var. Biraz daha farklı oyuncuları tercih ettik yaptığımız istişarelerle. Rakibine göre formasyon değiştiren, saygı duyduğum bir teknik direktör var. Hedefli bir takım. Zor maç olacak. Kazanan olmak istiyoruz.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor Emre Belözoğlu
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