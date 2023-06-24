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Emre Belözoğlu gönderdi, Arda Turan elini uzattı! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

24.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in yeni adresi TFF 1. Lig oldu. 34 yaşındaki futbolcuyu ikna eden ise Eyüpspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Arda Turan... İşte detaylar...

Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Kariyerinde Inter, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi dev kulüpler bulunan ve son olarak Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin turuncu-lacivertliler ile yollarını ayırırken yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu.

"SÖZLEŞMEYİ İMZALADIK"

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34 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'dan resmi açıklama gelirken, Erkin'in yeni adresi de belli olmuş oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük, resmi sözleşmeyi imzaladık." ifadelerini kullandı.

"İMZA TÖRENİ YAPACAĞIZ"

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Ayrıca, "Adrien Regattin'in de resmi imzasını aldık. Kısa süre içinde iki oyuncu için imza töreni gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Regattin geçtiğimiz sezonu Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da tamamladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha İstanbul ekibine veda etmişti.

ARDA TURAN ETKİSİ!

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Caner Erkin'in Eyüpspor'u tercih etmesindeki en büyük etken ise eski takım arkadaşı ve yakın dostu Arda Turan'ın İstanbul ekibinin başında olması...

FORMAYI FIRLATMASI SONU OLMUŞTU!

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Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelirken Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlamış, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu takımının 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 değişiklik birden yaparken, oyundan alınan isimlerden Caner Erkin bu karara formasını yere atarak sert bir tepki göstermişti. Erkin'in bu tepkisi de takımdan gönderilmesinde büyük etken olmuştu.


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