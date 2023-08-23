Emre Belözoğlu için ortaya atılan iddia ortalığı karıştırabilir! Oyuncuların çoğu ondan şikayetçi...

Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrılabilir. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarından alınan mağlubiyetlerin ardından ligin son sırasına demir atan Başakşehir'de olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

OYUNCULAR EMRE BELÖZOĞLU'NU İSTEMİYOR İDDİASI

Başakşehir'de oyuncu grubunun Emre Belözoğlu'nun tavırlarından rahatsız olduğu iddia edildi. Özellikle soyunma odasındaki agresif tavrı nedeniyle şikayetçi olan oyuncular bu durumu yönetime bildirdi.

GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR

Oyuncuların yaşadığı bu moral bozukluğunun ligde oynanan ilk 2 maça yansıdığı ve bu sebeple sonuncu sırada oldukları iddia edildi. Başakşehir yönetiminin Abdullah Avcı ile dirsek teması kurduğu ve Emre Belözoğlu'nun görevine son verilirse direkt olarak Abdullah Avcı ile anlaşılacağı gelen haberler arasında...

