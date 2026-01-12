SPOR

Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci'den sonra Fenerbahçe'den o ismi de istedi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco tarafından kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao için flaş teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği ve elden çıkartmak istediği oyuncu için Süper Lig'den Kasımpaşa ve Brezilya Ligi'nden Internacional sıraya girdi.

Burak Kavuncu
Süper Kupa zaferinin ardından transfer harekatına devam eden Fenerbahçe takıma katılacak oyuncular kadar gönderilecek isimler içinde büyük uğraş veriyor. Sarı-lacivertli takımda daha önce kadro dışı bırakıldığı açıklanan stoper Becao için 2 talip kapıyı çaldı.

EMRE BELÖZOĞLU TELEFON AÇTI!

Gazeteci Ertan Süzgün'ün özel haberine göre; Kasımpaşa’da Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Emre hoca, Becao’ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.

İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye’den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SONRA ONU DA İSTİYOR...

Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu daha önce kadro dışı kalan bir başka isim olan İrfan Can Kahveci'yi de kış transfer dönemi ile birlikte kadrosuna katmıştı. Bu transfer ile hücum anlamında önemli bir ismi kadrosuna katan Emre Belözoğlu, şimdi de Becao ile savunma hattını yükseltmek istiyor.

BREZİLYA BASINI DUYURDU!

ESPN Brezilya'da yer alan habere göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen Internacional, Becao'yu değerlendirme kararı aldı. Haberİin detaylarında ise iki taraf arasında değerlendirilen seçeneğin bir sezonluk kiralama olduğu, ancak görüşmelerin şu aşamada henüz ilk temaslar seviyesinde olduğu iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

