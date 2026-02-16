Emre Belözoğlu kabustan uyandı, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci şov yaptı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve tam 5 gole sahne olan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçıyla kapandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede gülen taraf, sahadan 3-2'lik skorla ayrılan ev sahibi Kasımpaşa oldu.

YENİ TRANSFERLER ALEV ALDI!

Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde haftalardır galibiyete hasret kalan lacivert-beyazlılar, maça adeta fırtına gibi başladı. Kasımpaşa'ya hayat veren goller ise takımın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız isimlerden geldi.

Perdeyi 19. dakikada Kerem Demirbay açarken, 62. dakikada tecrübeli golcü Cenk Tosun farkı ikiye çıkardı. 71. dakikada sahneye çıkan İrfan Can Kahveci ise attığı şık golle skoru 3-0'a getirerek takımını iyice rahatlattı.

KARAGÜMRÜK'ÜN ÇIRPINIŞI YETMEDİ

Üç farklı geriye düşmesine rağmen maçtan kopmayan Fatih Karagümrük, son bölümde umutlansa da puan koparmayı başaramadı. Konuk ekibin golleri 80. dakikada Filip Mladenovic ve 90+2. dakikada Ahmed Traore'den geldi.

KADIKÖY ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK: WINCK CEZALI

Kasımpaşa'da 8 maç aradan sonra gelen galibiyetin sevincini gölgeleyen tek olay ise Claudio Winck'in gördüğü kart oldu. Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören başarılı oyuncu, cezalı duruma düşerek gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe deplasmanında takımını yalnız bıraktı.