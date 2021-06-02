SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim?

Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim?

02.06.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk teknik direktör ve eski millî futbolcu olan Emre Belözoğlu, 2004 senesinde Pelé'nin açıklamış olduğu "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde FIFA 100'de yer almıştır. Futbolculuk kariyerinde 7 takımda forma giymiş olan başarılı futbolcu, 720 resmi maçta 79 gol ve 85 asist yapmıştır. Peki Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim? İşte yanıtı...

Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim?

2004 senesinde "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde FIFA 100'de yer alan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde toplamda 7 takımda forma giymiştir ve 720 resmi maçta toplam 79 gol ve 85 asist yapmıştır. Peki geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan başarılı teknik direktör Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında?

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? EMRE BELÖZOĞLU NERELİ VE EŞİ KİM?

İstanbul'un Yedikule semtinin İmrahor Mahallesi'nde 7 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelen Emre Belözoğlu, 1990 senesinde futbolculuk hayatına başlamıştır. 2004 yılında Pele'nin açıklamış olduğu 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer almıştır. İlk milli maçına 2000 senesinde Norveç karşısında çıkan futbolcu, EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşamıştır. Ancak 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymiştir.

Babasının futbola olan ilgisi sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanışan Belözoğlu, 12 yaşındayken antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği fark edilmiş ve özel eğitim almaya başlamıştır. Bu olay futbol kariyerinin başlangıcı olmuştur.

1994 senesinde Zeytinburnuspor'dan Galatasaray'ın altyapısına transfer olan Emre Belözoğlu, Gheorghe Hagi'den dersler almaya başlamıştır. 1996 senesinde Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı giymiştir. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza atmıştır. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi olmuştur. 2001 senesinde İtalya'nın Inter takımına 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer olan futbolcu bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz doldurmuş ve 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetmiştir. Inter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü 2002-2003 dönemindeki başarılı performansı ile hak etmiştir. Ancak peşini bırakmayan sakatlıklar ve 2004-2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alınmıştır. Temmuz 2005 tarihinde 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştur. Atmış olduğu goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Emre Belözoğlu, geçirmiş olduğu sakatlıklar sebebiyle performansını takıma yansıtma fırsatı bulamamıştır. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynayıp 4 gol atmış, 2006 yılında takımıyla beraber UEFA Intertoto Kupası'nı kazanmıştır.

A Milli Takım'a girmeden evvel, 1994-1999 seneleri arasında Genç Milli Takımlar'ın kadrosunda devamlı olarak yer alan Belözoğlu, bu süre zarfında oynadığı 71 maçta 33 gol kaydetti. 2000 yılından beri A Milli Takım'da top koşturan deneyimli orta saha oyuncu, sahaya çıktığı 65 maçta 6 gol atmıştır.

1980 doğumlu olan Emre Belözoğlu, 2021 senesi itibarıyla 41 yaşındadır. 2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlenen futbolcu ve eşinin 'Ömer Akif', 'Zeynep Neda' ve 'Meryem Leyla' isimlerinde üç çocuğu bulunmaktafır. Emre Belözoğlu 1.69 metre boyunda olup, 73 kilodur ve Başak burcudur.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN OYNAMIŞ OLDUĞU TAKIMLAR

2019-2020 - Fenerbahçe
2015-2019 - Başakşehir
2012 - Atletico Madrid
2008-2012 - Fenerbahçe
1986-1987 - Yedikule
1987-1990 - Güneşspor
1990-1995 - Zeytinburnu
1995-2001 - Galatasaray
2001-2005 - Inter
2005-2008 - Newcastle United


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...Et yiyen örümcek paniği! Muğla'da görüldü: İnsanı ısırdığı zaman...
Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman?Spor kulüpleri genel kurulları ne zaman?
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz mesajı

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF, yeni yabancı kuralını açıkladı

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Bir devrin sonu! Yollar ayrılıyor

Bir devrin sonu! Yollar ayrılıyor

Süper Lig devinden Boupendza bombası!

Süper Lig devinden Boupendza bombası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.