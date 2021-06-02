Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim?

2004 senesinde "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinde FIFA 100'de yer alan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde toplamda 7 takımda forma giymiştir ve 720 resmi maçta toplam 79 gol ve 85 asist yapmıştır. Peki geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan başarılı teknik direktör Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında?
İstanbul'un Yedikule semtinin İmrahor Mahallesi'nde 7 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelen Emre Belözoğlu, 1990 senesinde futbolculuk hayatına başlamıştır. 2004 yılında Pele'nin açıklamış olduğu 'Yaşayan En İyi 125 Futbolcu' listesi 'FIFA 100'de yer almıştır. İlk milli maçına 2000 senesinde Norveç karşısında çıkan futbolcu, EURO 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk büyük sakatlığını yaşamıştır. Ancak 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giymiştir.
Babasının futbola olan ilgisi sayesinde, genç yaşta Zeytinburnuspor forması altında futbolla tanışan Belözoğlu, 12 yaşındayken antrenörü Salih Bulgurlu tarafından yeteneği fark edilmiş ve özel eğitim almaya başlamıştır. Bu olay futbol kariyerinin başlangıcı olmuştur.
1994 senesinde Zeytinburnuspor'dan Galatasaray'ın altyapısına transfer olan Emre Belözoğlu, Gheorghe Hagi'den dersler almaya başlamıştır. 1996 senesinde Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı giymiştir. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza atmıştır. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi olmuştur. 2001 senesinde İtalya'nın Inter takımına 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer olan futbolcu bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz doldurmuş ve 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetmiştir. Inter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü 2002-2003 dönemindeki başarılı performansı ile hak etmiştir. Ancak peşini bırakmayan sakatlıklar ve 2004-2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alınmıştır. Temmuz 2005 tarihinde 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştur. Atmış olduğu goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Emre Belözoğlu, geçirmiş olduğu sakatlıklar sebebiyle performansını takıma yansıtma fırsatı bulamamıştır. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynayıp 4 gol atmış, 2006 yılında takımıyla beraber UEFA Intertoto Kupası'nı kazanmıştır.
A Milli Takım'a girmeden evvel, 1994-1999 seneleri arasında Genç Milli Takımlar'ın kadrosunda devamlı olarak yer alan Belözoğlu, bu süre zarfında oynadığı 71 maçta 33 gol kaydetti. 2000 yılından beri A Milli Takım'da top koşturan deneyimli orta saha oyuncu, sahaya çıktığı 65 maçta 6 gol atmıştır.
1980 doğumlu olan Emre Belözoğlu, 2021 senesi itibarıyla 41 yaşındadır. 2009 yılında Tuğba Belözoğlu ile evlenen futbolcu ve eşinin 'Ömer Akif', 'Zeynep Neda' ve 'Meryem Leyla' isimlerinde üç çocuğu bulunmaktafır. Emre Belözoğlu 1.69 metre boyunda olup, 73 kilodur ve Başak burcudur.
2019-2020 - Fenerbahçe
2015-2019 - Başakşehir
2012 - Atletico Madrid
2008-2012 - Fenerbahçe
1986-1987 - Yedikule
1987-1990 - Güneşspor
1990-1995 - Zeytinburnu
1995-2001 - Galatasaray
2001-2005 - Inter
2005-2008 - Newcastle United
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