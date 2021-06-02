Emre Belözoğlu kimdir, kaç yaşında? Emre Belözoğlu nereli ve eşi kim?

1994 senesinde Zeytinburnuspor'dan Galatasaray'ın altyapısına transfer olan Emre Belözoğlu, Gheorghe Hagi'den dersler almaya başlamıştır. 1996 senesinde Galatasaray'ın A takımına geçen futbolcu, 2001 yılına kadar bu formayı giymiştir. Oynadığı 103 maçta 21 gol ve sayısız asiste imza atmıştır. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Emre Belözoğlu, bu süre içerisinde UEFA Kupası'nın da sahibi olmuştur. 2001 senesinde İtalya'nın Inter takımına 10 milyon euroluk bir bedel karşılığında transfer olan futbolcu bu takımda oynadığı başarılı futbol ile göz doldurmuş ve 2001-2005 yılları arasında bu takımla sahaya çıktığı 79 maçta 4 gol kaydetmiştir. Inter'in en başarılı oyuncularına verilen Pirata d'Oro (Altın Korsan) ödülünü 2002-2003 dönemindeki başarılı performansı ile hak etmiştir. Ancak peşini bırakmayan sakatlıklar ve 2004-2005 sezonunda takımdan uzak kalmasından dolayı transfer listesine alınmıştır. Temmuz 2005 tarihinde 3.8 milyon euroluk bir bedel karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştur. Atmış olduğu goller kadar yüksek asist skorları ile de taraftarların hayranlığını kazanan Emre Belözoğlu, geçirmiş olduğu sakatlıklar sebebiyle performansını takıma yansıtma fırsatı bulamamıştır. Newcastle United kadrosunda yer aldığı üç yıl içerisinde 67 maçta oynayıp 4 gol atmış, 2006 yılında takımıyla beraber UEFA Intertoto Kupası'nı kazanmıştır.