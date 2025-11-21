Emre Belözoğlu'ndan bahis açıklaması: "Bizi yaktın, kuponumuzu yatırdın"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük bahis soruşturması futbol dünyasını sarsarken, eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu sürece dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hakkındaki iddialardan rahatsız olduğunu dile getiren Belözoğlu, kendisine yöneltilen tepkileri anlamakta zorlandığını belirterek, sokakta karşılaştığı insanların esprili serzenişleriyle bile bu sürecin ne kadar geniş bir etki yarattığını gösterdi.

"EMRE ABİ BİZİ YAKTIN"

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a verdiği röportajda konuşan Emre Belözoğlu, "Türkiye'nin gözü bahis soruşturmasında, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Belözoğlu, "Süreci elbette takip ediyorum. Ancak Başsavcılığın işinin kolay olmadığını, ince eleyip sık dokuması gerektiğini düşünüyorum. İyiyle kötüyü ayırt etmek için savcılığın sıkı çalışması lazım. Mesela scoutlar var, oyuncu izleyen kişiler. Diyelim ki bu adamlar Polonya Liginden bir oyuncuyu izleyecekler. Oyuncuyu izlemek için canlı görüntüye ihtiyaçları var. Bu maçı ise legal bahis siteleri yayınlıyor. Bu siteler maçı izlemek için senden minimum 20 TL'lik bir şey oynamanı istiyor. Adam o oyuncuyu izlemek için kendi bilgilerini girerek en düşük seviyedeki iddia neyse onu oynuyor. Ki ben bu işin detayını hiç bilmem. Hatta son süreçte sokakta buna tanık oluyorum. "Emre, bizi yaktın" diyorlar. "Ne yaptım abi?" diyorum. "Kuponumuzu yatırdın" diyorlar" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAZSAK MAÇI İZLEYEMİYORUZ"

Emre Belözoğlu, "Ama bizi ilgilendiren tarafıyla bakıldığında asıl mesele teknik direktörler. Oyuncuları bir kenara koyuyorum; onların durumu bence çok daha farklı. Zaten bu işin esas aktörleri sporcular; sayıları da çok fazla. Bir, iki, beş değil; 10, 15 derken geniş bir kitle. Bu yüzden onların sisteme nasıl yedirileceğinin çok dikkatli düşünülmesi lazım. Yöneticiler de keza öyle; onları da ayrı değerlendirmek gerekir. Fakat teknik direktörler üzerinde şöyle bir sıkıntı var: Oyuncu izleme, takım izleme bazlı sisteme giren çok fazla kişi oldu. Birçok teknik adam, birçok teknik ekibin yardımcıları bu platformlara giriş yaptı. Burada iyi bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.