Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! Sivasspor Aliağa Futbol Kulübü'ne elendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nın 4. turunda karşılaştığı 2. Lig takımlarından Aliağa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! Sivasspor Aliağa Futbol Kulübü'ne elendi

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Özbelsan Sivasspor: Yiğit Baynazoğlu, Bekir Günle (Feyzi Yıldırım dk. 63), Ayberk Selvili (Emirhan Başyiğit dk. 63), Özkan Yiğiter, Yusuf Çağlar Kefkir (Okan Erdoğan dk. 77), Kamil Fidan, Mehmet Talha Şeker, Malle, Avramovski, Ethemi (Yılmaz Cin dk. 63), Bekir Böke

Ziraat Türkiye Kupası nda sürpriz! Sivasspor Aliağa Futbol Kulübü ne elendi 1

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, Muhsin Özek, Mustafa Katık, Şevket Yıldız

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Necati Özdemir, Kerem Paykoç, Kaan Adar (Veli Çetin dk. 69), Hasan Kılıç, Oğuzhan Yıldırım (Furkan Say dk. 78), Mertcan Açıkgöz (Yunus Emre Kahya dk. 78), Ahmet İlhan Özek (Erhan Kartal dk. 65), Göktuğ Yılmaz, Malik Karaahmet

Ziraat Türkiye Kupası nda sürpriz! Sivasspor Aliağa Futbol Kulübü ne elendi 2

Yedekler: Mirza Yalçın, Haktan Baycuman, Serhat Dayan, Asil Adıgüzel

Teknik Direktör: Polat Çetin

Ziraat Türkiye Kupası nda sürpriz! Sivasspor Aliağa Futbol Kulübü ne elendi 3

Goller: Malik Karaahmet (dk. 15, 55) Mertcan Açıkgöz (dk. 75) (Aliağa FK), Daniel Avramovski (dk. 60) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Necati Özdemir (dk. 23) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Malle (Sivasspor)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

